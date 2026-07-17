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Adelantaron la final de Gran Hermano: el motivo detrás de la sorpresiva decisión

Según revelaron en un programa de espectáculos, el reality tiene los días contados y Santiago Del Moro ya tomó una decisión en cuanto a su futuro en la conducción.

Gran Hermano ya tiene fecha confirmada para la gran final.

Gran Hermano ya tiene fecha confirmada para la gran final.

La final de Gran Hermano: Generación Dorada ya tendría fecha confirmada, según reveló el programa Intrusos. De acuerdo con la información que trascendió, la producción reprogramó la final y decidió adelantarla debido a cuestiones de rating, ya que los números del reality no son los esperados.

Una participante criticó al conductor.
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En este sentido, no se trata de una simple modificación en la grilla, sino que responde a la preocupación de la producción por el bajo nivel de audiencia. "Hay cambios en la programación de Telefe. Están encendidas las alarmas con Gran Hermano. Gran Hermano es un problema", sostuvo Luis Pallares.

Y siguió: "No son los mejores números, tampoco los peores, pero los comparan con el último MasterChef de Wanda Nara. El canal que transmite el Mundial tendría que calentar toda la pantalla", informó el conductor.

En este sentido, el canal ya habría tomado una decisión sobre el futuro del reality. "Por pedido del canal, por pedido de Telefe, Gran Hermano termina la primera semana de septiembre porque se atrasó un mes. Sería el 6 de septiembre", reveló la periodista Paula Varela.

Captura de pantalla: intrusos

Captura de pantalla: intrusos

Los números de Gran Hermano no cierran y Telefe cambia la estrategia

Si bien ya está definido cuándo será el final del reality, actualmente son 15 los hermanitos que quedan dentro de Gran Hermano y aún resta la entrada de los familiares, una de las instancias más significativas para los participantes.

Con respecto a cómo seguirá la programación del canal, en Intrusos señalaron que "a partir del 31 de agosto estrena Popstar" y "durante una semana van a ir los dos juntos, como hicieron con MasterChef y Gran Hermano". "Pregunté si hay un Gran Hermano el año que viene. Me dijeron que no. Santiago del Moro no quiere hacerlo; por ahora no está con un formato y se va de viaje para descansar un poco", concluyeron.

Según el programa de espectáculos, Del Moro no tendría interés en seguir con el reality.

Según el programa de espectáculos, Del Moro no tendría interés en seguir con el reality.

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