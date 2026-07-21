21 de julio de 2026 Inicio
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Leandro Paredes ya regresó a Boca y se reunió con Arruabarrena: ¿cuándo podría volver a jugar?

Tan solo un día después de su regreso al país luego de la final del Mundial 2026, el mediocampista se sumó al plantel de cara a lo que será el partido por los playoffs por la Copa Sudamericana y el debut en el Torneo Clausura.

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Leandro Paredes se reunirá con Arruabarrena para decidir cómo son los próximos días del capitán.

Leandro Paredes se reunirá con Arruabarrena para decidir cómo son los próximos días del capitán.

Leandro Paredes llegó al país tras su participación en el Mundial 2026 y en las primeras horas de este martes se hizo presente en el Predio para ponerse a disposición del nuevo entrenador, Rodolfo Arruabarrena y pensar ya en lo que será el segundo semestre para Boca.

El Torneo Clausura comenzará este jueves 23 de julio.
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El conjunto Xeneize tendrá que afrontar tres competencias en esta segunda parte del año, el acceso a la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura, y la Copa Argentina, donde clasificó recientemente a los octavos de final tras superar a por 2 a 0 a Aldosivi. En esa línea, el mediocampista no quiere perder ni un minuto de cara al futuro deportivo en el club.

De esta manera, el ex – Roma llegó al Predio de Boca en Ezeiza para sumarse a sus compañeros y ponerse a disposición del entrenador para coordinar cuál será el procedimiento de su futuro de cara a lo que será, en primera instancia, el partido de ida por los playoffs por la Copa Sudamericana ante O'Higgins el jueves 23 de julio a las 21:30 en La Bombonera.

“De vuelta en casa. Nuestro capitán”, escribieron desde la cuenta oficial del conjunto de La Ribera para darle la bienvenida al futbolista que se consagró campeón con la Selección argentina en Qatar 2022 y obtuvo el subcampeonato en el Mundial 2026.

Paredes volvió a Boca: ¿cuándo será su primer partido?

Boca tendrá un semestre ajustado con tres competiciones en el horizonte, Leandro Paredes se sumó al plantel y tendrá su primer contacto cara a cara con Rodolfo Arruabarrena, quien llegó al club en reemplazo de Claudio Úbeda durante su ausencia, y con quien si bien mantuvo contacto, fue solo vía teléfono.

Ahora, se espera que se reúnan para saber cómo seguirá el día a día del futbolista y evaluar la fisura en una de sus costillas con la que terminó la competencia mundialista. La idea del jugador de la Selección es no perderse los partidos claves, como el ingreso a la Copa Sudamericana. Además, el próximo domingo será el debut del Xeneize en el Torneo Clausura frente a Deportivo Riestra en condición de visitante.

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