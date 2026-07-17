Giro inesperado en Gran Hermano: el anuncio de Santiago del Moro que sacudirá la casa La drástica e inédita modificación reglamentaria en el reality de Telefe que obligará a los participantes a cambiar sus estrategias. Agregar C5N en









El conductor anunció una serie de cambios. Gran Hermano

La actual temporada de Gran Hermano Generación Dorada se prepara para vivir un sismo absoluto tras una gala de eliminación y nominación que dejó los ánimos encendidos. El encargado de comunicar la bomba fue el propio Santiago del Moro, quien eligió el espacio de La Cumbre, el canal de stream oficial de Telefe, para lanzar una noticia que promete romper los esquemas de convivencia y obligará a los participantes a reformular por completo sus estrategias de cara al tramo definitivo del reality.

Según adelantó el conductor, las puertas de la casa más famosa del país volverán a abrirse el próximo martes para recibir a visitas de lujo que prometen revolucionar el ambiente. Con tono enigmático pero contundente, Del Moro advirtió sobre el impacto que tendrá este desembarco masivo en el día a día de los jugadores: "Van por todo y por todos", sentenció, dejando en claro que la tranquilidad de los hermanitos se terminará por completo con estos nuevos ingresos.

Telefe A diferencia del formato tradicional de los repechajes, el conductor precisó que estas figuras no se sumarán formalmente a la carrera por el millonario premio final, aunque su rol será verdaderamente determinante para el armado de la próxima placa. "No están en competencia, pero sí van a nominar. Es decir, que la placa puede cambiar", reveló el conductor de Telefe, confirmando que la influencia de los recién llegados se sentirá directamente en el confesionario.

Respecto a la dinámica que deberán afrontar quienes crucen la pasarela, el presentador explicó que tendrán una enorme responsabilidad en sus manos otorgada por la propia producción. "Lo que le va a pedir el Big a cada uno que entre es que, a la hora de sumar o restar, porque van a tener la posibilidad de eso, lo tengan en cuenta de acuerdo al juego que hicieron", detalló sobre el mecanismo que alterará los votos tradicionales.

Finalmente, Del Moro aclaró el origen de las visitas para terminar con las especulaciones de los televidentes: "Algo para aclarar respecto a los que entran: no son los de esta edición. Para eso falta mucho más. Es decir, llegando a las últimas semanas". Esta revelación disparó las teorías en las redes sociales, donde los fanáticos ya exigen los regresos de figuras de temporadas pasadas como Tato Algorta, Ulises Apóstolo, Chiara Mancuso, Coty Romero y Cata Gorostidi.

Quiénes se pueden ir de Gran Hermano La placa de nominados para la próxima gala de eliminación de Gran Hermano quedó conformada por seis participantes en riesgo. Tras los últimos movimientos en la casa y la reciente salida de Juan Carlos López el pasado jueves, los jugadores que quedaron en la cuerda floja son Emanuel Di Gioia, Gisela "Yipio" Pintos, Esteban Cola, Solange "Sol" Pérez, Yanina Zilli y Matías Hanssen. En esta oportunidad, la definición se encuentra completamente en manos del público a través del voto negativo. Esto significa que los espectadores deben emitir su voto eligiendo específicamente al participante que desean que abandone la competencia, en lugar de apoyar a sus favoritos para que se queden en la casa. La última placa positiva ocurrió hace unas horas, con la salida de JC. La resolución de esta placa se dará a conocer este lunes por la noche en la pantalla de Telefe, bajo la conducción de Santiago del Moro. La gala de eliminación se postergó excepcionalmente para ese día debido a la transmisión de la final del Mundial, extendiendo la tensión dentro del reality durante todo el fin de semana. De esta manera, luego de la final del mundo, uno de los jugadores abandonará la casa.