La gran estafa: creyó que estaba de novia con Kevin Costner y le transfirió más de $3 millones

Una mujer de General Madariaga fue víctima de una estafa virtual por un perfil que le hizo creer que entabló un vínculo amoroso con el actor estadounidense de 71 años. Mediante mentiras, la mujer intentó obtener un carnet de "socio fanático".

Una cuenta de TikTok se hizo pasar por Kevin Costner y engañó a una fanática. Getty Images

Una vecina de General Madariaga denunció que fue víctima de una estafa virtua l: una cuenta de TikTok se hizo pasar por el actor estadounidense Kevin Costner y la engañó para que le transfiera más de 3 millones de pesos . Según el relato de la damnificada el supuesto protagonista de "Danza con Lobos" y "El Guardaespaldas" le prometió comprar una casa en California y obtener un carnet de "socio fanático".

A mediados de 2025, la mujer comenzó a hablar con una cuenta de TikTok que se hacía pasar por el actor de Hollywood y la convenció de hablar por privado mediante la aplicación de mensajería Zanji . A lo largo de semanas y meses, el falso perfil que suplantaba la identidad de Costner empezó a establecer un vínculo hasta llegar a un "noviazgo virtual".

El engaño llegó a tal punto que el ciberdelincuente llegó a pedirle a la mujer que vendiera su casa, para que él le comprara una en California y le ofreció comprar un carnet de "socio fanático" por un X suma de millones de pesos. Ante este planteo, la víctima no sospechó del engaño y en mayo realizó dos transferencias bancarias por las sumas de 3.202.100 y 419.612 pesos.

Su presencia activa en eventos y celebraciones refleja su compromiso por sostener el vínculo con sus hijos y acompañarlos en esta transición familiar.

Con el correr de los días, la mujer se dio cuenta que en la misma cuenta aperecian varios comentarios sobre que se trataba de un perfil falso del actor y decidió realizar la denuncia por estafa.

Una mujer denunció en Francia que fue estafada por una persona que fingió ser el actor estadounidense Brad Pitt y le robó 830 mil euros . La señora aseguró que entabló contacto por redes sociales durante un año y medio.

Anne, de 53 años, le prestó casi un millón de euros al estafador, quien le había asegurado que tenía que realizarse una intervención para curarse de un cáncer en los riñones y no disponía de acceso a sus cuentas bancarias debido al divorcio con la actriz Angelina Jolie.

El hecho se conoció a través del testimonio de la supuesta víctima, quien realizó declaraciones en el canal TF1, donde explicó que se había "enamorado" de la persona con la que conversaba en internet y que fingía ser el artista norteamericano.

Por su parte, el estafador, quien habría abordado a Anne en febrero de 2023 en Instagram, publicaba imágenes trucadas de la estrella de Hollywood en diferentes situaciones cotidianas. Y hasta le envió un vídeo creado con Inteligencia Artificial (IA). "Él me enviaba fotos y cuando yo hacía búsqueda en la web no las veía. Por eso, me decía: ‘son fotos que he hecho para ti'", relató la mujer en el el programa Sept á huit.

Cómo descubrió la estafa del falso Brad Pitt

Tras un año y medio de conversación, Anne descubrió el engaño cuando los medios anunciaron que Brad Pitt comenzó una relación con Inés de Ramón, directora de ventas y relaciones públicas de la joyería Anita Ko.

La mujer, que sufre una grave depresión, está temporalmente alojada en casa de una amiga, tras perder por la estafa casi todo su patrimonio, incluyendo los 775.000 euros que recibió tras su divorcio.

"Me pregunto por qué me eligieron a mí para hacerme mal hasta tal punto. Nunca he hecho daño a nadie en mi vida. Esas personas merecen el infierno", concluyó.