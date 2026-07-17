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Daniela Celis reveló cómo fue la noche en que concibió a sus mellizas con Thiago Medina

La exparticipante de Gran Hermano contó cómo y dónde fue el encuentro sexual que mantuvo con su expareja, y un detalle del relato llamó la atención.

La pareja se conoció en el reality de Telefe en 2022 y fue amor a primera vista.

La pareja se conoció en el reality de Telefe en 2022 y fue amor a primera vista.

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Daniela Celis habló a corazón abierto en una entrevista con HISPA, en el ciclo Hay Amor conducido por Nacho Elizalde. Fue allí, en un mano a mano, que reveló todo sobre la noche íntima que mantuvo con Thiago Medina en la que concibió a sus mellizas, Laia y Aimé.

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Según detalló, la noche hot fue en la playa durante unas vacaciones en Brasil, bajo la luz de la luna como complemento romántico. El relato comenzó cuando Elizalde le preguntó sobre los viajes que tachó de su lista de deseos: Pestañela confirmó que Brasil fue uno de los destinos que conoció junto a su exnovio, y también la primera vez viajando en avión para ambos. "Los dos volamos por primera vez en un avión, los dos conocimos otro país", reveló.

Sin embargo, no solo se llevaron ese recuerdo. "Pasó de todo. Pasó de todo y me llevé el souvenir", recordó entre risas. En ese sentido, Daniela se sinceró y reveló que el embarazo no fue planeado, pero que Thiago sabía sobre sus deseos de ser mamá. "No fue buscado, pero él sabía mi deseo por ser madre joven", contó.

Sin tabúes: Daniela Celis reveló cómo fue la noche que quedó embarazada

El amor que se tenían, el deseo de Daniela y la complicidad de ambos los llevó a estar esa noche sobre la orilla del mar en Brasil y a tener relaciones sin protección. "Lo hicimos en la playa y no teníamos nada ahí, claramente", reconoció.

Pese al gran faltante, lo que sí tenían era una manta para estar cómodos, agua para el mate y unas toallitas desmaquillantes que la modelo usó para evitar una situación que la incomoda mucho: "La arena en el culo, que la verdad que es bastante horroroso".

Con cierta nostalgia, contó que en ese momento no llegaron a dimensionar las consecuencias. "Dijimos: 'Bueno, no va a pasar nada'. La luz de la luna en el medio del mar, de la playa de Brasil...", reveló sobre los pensamientos que tuvieron esa noche. "Fue todo muy perfecto", recordó entre risas.

Daniela y Thiago durante sus vacaciones en Brasil.

Daniela y Thiago durante sus vacaciones en Brasil.

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