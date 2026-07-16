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Gran Hermano: un giro inesperado en las encuestas anticipa quién será el próximo eliminado

Este jueves por la noche es la gala de eliminación y una encuesta en las redes sociales señaló quién es el próximo participante que se perfila para abandonar la casa.

Segun las encuestas

Segun las encuestas, quién abandona la casa esta noche.

La programación de Telefe sufrió un cambio de último momento. Tras la victoria de la Selección argentina frente a Inglaterra y los masivos festejos de los hinchas en todo el país, el canal decidió reprogramar la gala de eliminación de Gran Hermano para este jueves con el objetivo de cuidar los números del programa.

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La noticia fue confirmada por Santiago del Moro a través de sus historias de Instagram, donde informó que la gala de eliminación estipulada para el miércoles se pasaba para esta noche. "A seguir festejando, Argentina, nosotros nos vemos mañana", expresó. Además, el conductor anunció que "también habrá una nueva gala de nominación" después de conocer al eliminado.

Captura redes @santidelmoro

Captura redes @santidelmoro

El martes por la noche, durante una gala especial, varios participantes fueron salvados, entre ellos Luana Fernández, Juanicar, Tamara Paganini, Cinzia, Charlotte Caniggia, Emanuel, Pincoya, Sol Abraham, Yipio, Yanina Zilli y Campanita. De esta manera, la placa quedó conformada por "Cola", Matías Hanssen, Juan Carlos López, Alejandra Majluf y Mariela Prieto.

Tras alargar la placa positiva, cambiaron los números de Gran Hermano

En un primer momento, una encuesta hecha por el periodista Fefe Bongiorno en su cuenta de X indicaba que el próximo participante eliminado sería Juan Carlos, quien tendría grandes chances de abandonar la casa por decisión del público con el 87,9% de imagen negativa y solo el 2,9% positiva, mientras que Majluf estaría en el segundo puesto con el 72,7% de imagen negativa y solo el 6,6% positiva.

Captura redes sociales.

Captura redes sociales.

Pese a esto, en las últimas horas las encuestas comenzaron a mostrar un escenario completamente distinto. Según la cuenta GH Encuestas, la participante con menor apoyo del público sería Mariela Prieto, la esposa del Turco García, por lo que sería la próxima en abandonar la casa más famosa.

De todos modos, se trata únicamente de sondeos en redes sociales y no de los votos oficiales. Los únicos que definirán quién abandona la casa son los que el público envía al 9009, por lo que habrá que esperar a la gala de esta noche para conocer el resultado definitivo.

Créditos: captura de pantalla

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