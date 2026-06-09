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La impactante foto erótica de la China Suarez que subió Mauro Icardi a sus redes

El futbolista compartió un romántico álbum de sus vacaciones junto a la actriz en Maldivas. Besos, paseos en barco, buceo con tortugas marinas y una imagen de alto voltaje que se llevó todas las miradas.

La impactante foto erótica de la China Suarez que subió Mauro Icardi a sus redes

La impactante foto erótica de la China Suarez que subió Mauro Icardi a sus redes

Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la polémica en las redes sociales tras publicar un carrusel de fotos de sus vacaciones, en las paradisíacas playas de Maldivas, con una imagen de alto voltaje de su pareja Eugenia "China" Suárez. Lejos de las obligaciones laborales y sin la compañía de sus hijos, la pareja disfruta de unos días de descanso entre el mar turquesa, el sol y los exclusivos servicios del lujoso resort donde se hospeda.

Mauro Icardi y la China Suárez estaban en Japón cuando Wanda Nara llevó a sus hijas a Rosario.
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Entre las imágenes que compartió el delantero se destacó una fotografía de la actriz completamente desnuda posando en la salida de la villa privada que conecta directamente con la piscina. La postal, intervenida con franjas para preservar la intimidad de la artista, se convirtió rápidamente en la más comentada por los seguidores de la pareja.

El álbum refleja el clima de romanticismo que atraviesan Icardi y Suárez. A lo largo de las distintas postales se los puede ver abrazados, intercambiando besos y disfrutando de largas jornadas de relax frente al océano Índico.

Además de las escenas en pareja, el futbolista mostró algunas de las actividades que realizó durante la escapada. Una de las imágenes más llamativas lo muestra buceando junto a tortugas marinas en aguas cristalinas, mientras que otras retratan los impresionantes paisajes del lugar.

La publicación también incluyó fotografías de un paseo en barco por las aguas de Maldivas, uno de los destinos más elegidos por celebridades de todo el mundo para disfrutar de vacaciones de lujo y privacidad.

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