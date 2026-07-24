Benjamín Vicuña preocupado por el futuro de sus hijos con la China Suárez: "Trato de adaptarme.."

El actor chileno se refirió a la preocupación que le genera el futuro incierto de sus hijos más chicos. Además detalló cómo es la relación que mantiene con la madre de sus hijos.

El actor Benjamín Vicuña opinó sobre el futbolista Mauro Icardi y reveló la preocupación que le genera no saber a donde van a ir a vivir Magnolia y Amancio , los hijos que tiene con la China Suárez.

Tras despedirse de Galatasaray , el delantero todavía no definió cuál será el próximo paso de su carrera y, por el momento, se desconoce dónde continuará su vida junto a su novia. En ese contexto de incertidumbre, el futuro del futbolista genera preocupación entre las personas de su entorno.

Quien expreso preocupación fue Benjamín Vicuña, quien comparte dos hijos con la China Suárez. Desde que la actriz decidió dejar la Argentina para acompañar al jugador de futbol, el actor atraviesa la incertidumbre sobre cuál será el futuro de los menores y dónde terminarán viviendo.

Al ser interceptado por un cronista de Intrusos, el actor no dudó en mostrar su angustia, “¿le preocupaba que la pareja de su expareja estuviera libre y pudiera irse a vivir a otro país?, le preguntó.

“Sí, evidentemente, pero me voy adaptando a lo que se puede”, dijo, pero luego aclaró que no sabe mucho sobre la vida de la actriz, "no voy a hablar porque tampoco tengo mucha información. Y no la daría tampoco porque es algo privado”, respondió.

BENJAMÍN VICUÑA SOBRE EL FUTURO INCIERTO DE ICARDI: "ME PREOCUPA A DONDE PUEDAN IR A VIVIR"@intrusos #Intrusos26Años pic.twitter.com/jimrvvoveU — América TV (@AmericaTV) July 24, 2026

No es la primera vez que el actor atraviesa por algo así, ya que la primera mudanza de Suárez a Turquía lo había incomodado mucho: tener a sus hijos tan chicos, al otro lado del mundo no era algo que hubiera querido.

El actor siempre intentó mantener su vida privada alejada de la exposición mediática y, cada vez que le consultan por La China, se muestra incómodo y suele responder con pocas palabras. Pese a eso, durante la entrevista fue consultado por el vínculo que mantiene con la actriz y si existe diálogo entre ambos para resolver los asuntos relacionados con sus hijos, "el diálogo debe existir, siempre por los chicos. Eso lo hemos hablado mil veces y parece un lugar común, pero es cierto. Es necesario y es fundamental", expresó con pocas palabras.

¿Se cancelan? Qué se sabe sobre los 4 shows de Rosalía previstos en el Movistar Arena

La fuerte polémica que envuelve a Rosalía en Argentina después de la final del Mundial 2026 disparó una ola de incertidumbre entre sus seguidores. En las últimas horas crecieron las consultas en redes sociales, los pedidos de devolución de entradas y las publicaciones que preguntan si los cuatro conciertos previstos para comienzos de agosto en el Movistar Arena podrían suspenderse.

La controversia surgió luego de que la artista compartiera un video de Mia Khalifa con un mensaje que muchos usuarios interpretaron como una burla hacia la Selección argentina. Aunque la publicación fue eliminada y posteriormente la cantante pidió disculpas, el rechazo continuó escalando.

La reacción también tuvo impacto en la venta de entradas. Numerosos fanáticos iniciaron trámites para recuperar el dinero o comenzaron a ofrecer sus tickets en reventa. Incluso se organizaron campañas de boicot en redes sociales y pedidos para que la artista fuera declarada "persona no grata". Paralelamente, se conoció que Rosalía perdió una importante cantidad de seguidores en sus plataformas digitales tras la controversia.

Redes sociales

En medio de ese escenario aparecieron versiones que hablaban de posibles cancelaciones, especialmente después de que un homenaje sinfónico dedicado a Rosalía en la Ciudad de Córdoba fuera suspendido por la organización debido a la gran cantidad de mensajes agresivos recibidos. Los organizadores aclararon que ese espectáculo era independiente, que no representaba oficialmente a la cantante y que la decisión respondió exclusivamente al clima de hostilidad generado en redes sociales.

Sin embargo, hasta este jueves no existe ninguna confirmación oficial sobre la cancelación de los cuatro recitales de Rosalía en el Movistar Arena de Buenos Aires. Los shows del 1, 2, 4 y 6 de agosto siguen programados y el estadio no emitió ningún comunicado anunciando su suspensión. La situación es muy diferente a la ocurrida con el homenaje en Córdoba: mientras muchos fanáticos buscan devolver sus entradas, se mantiene vigente el cronograma previsto para la gira.