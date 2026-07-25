El futbolista aterrizó en Italia junto a la China Suárez y en medio de unas publicaciones lanzó una indirecta al equipo judicial que lleva su caso en Argentina.

En medio del escándalo del robo de los pasaportes en la casa de Wanda, Mauro Icardi decidió sacar dos pasajes y viajar a Italia junto a su novia, Eugenia “La China” Suárez. En medio de su estadía, lanzó una filosa indirecta.

Benjamín Vicuña preocupado por el futuro de sus hijos con la China Suárez: "Trato de adaptarme.."

Mientras el delantero argentino comparte en sus redes sociales su recorrido por distintos lugares de Italia junto a la actriz, el conflicto judicial con Wanda Nara sigue escalando. La empresaria sostiene que el futbolista se niega a firmar la autorización necesaria para que sus hijas puedan salir de Italia y regresar a la Argentina .

En ese contexto, el delantero publicó una historia con un mensaje que muchos interpretaron como una nueva provocación y que rápidamente generó repercusión en las redes sociales. "¿Alguien sabe si para ir de compras en Italia también le tengo que pedir permiso al juez argentino?", escribió junto a varios emojis de caras llorando de risa.

En las redes sociales, muchos interpretaron la frase como una indirecta dirigida no solo a Wanda Nara y a su abogada, Ana Rosenfeld, sino también al juez Adrián Hagopian. El magistrado le dio a Icardi un plazo de 24 horas para que explique los motivos de su viaje a Itali a, en el marco de la disputa judicial que mantiene con la empresaria por sus hijas.

El actor Benjamín Vicuña opinó sobre el futbolista Mauro Icardi y reveló la preocupación que le genera no saber a donde van a ir a vivir Magnolia y Amancio , los hijos que tiene con la China Suárez.

Tras despedirse de Galatasaray, el delantero todavía no definió cuál será el próximo paso de su carrera y, por el momento, se desconoce dónde continuará su vida junto a su novia. En ese contexto de incertidumbre, el futuro del futbolista genera preocupación entre las personas de su entorno.

Quien expreso preocupación fue Benjamín Vicuña, quien comparte dos hijos con la China Suárez. Desde que la actriz decidió dejar la Argentina para acompañar al jugador de futbol, el actor atraviesa la incertidumbre sobre cuál será el futuro de los menores y dónde terminarán viviendo.

BENJAMÍN VICUÑA SOBRE EL FUTURO INCIERTO DE ICARDI: "ME PREOCUPA A DONDE PUEDAN IR A VIVIR"@intrusos #Intrusos26Años pic.twitter.com/jimrvvoveU — América TV (@AmericaTV) July 24, 2026

Al ser interceptado por un cronista de Intrusos, el actor no dudó en mostrar su angustia, “¿le preocupaba que la pareja de su expareja estuviera libre y pudiera irse a vivir a otro país?, le preguntó.

“Sí, evidentemente, pero me voy adaptando a lo que se puede”, dijo, pero luego aclaró que no sabe mucho sobre la vida de la actriz, "no voy a hablar porque tampoco tengo mucha información. Y no la daría tampoco porque es algo privado”, respondió.

No es la primera vez que el actor atraviesa por algo así, ya que la primera mudanza de Suárez a Turquía lo había incomodado mucho: tener a sus hijos tan chicos, al otro lado del mundo no era algo que hubiera querido.

Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio cuando eran niños.

El actor siempre intentó mantener su vida privada alejada de la exposición mediática y, cada vez que le consultan por La China, se muestra incómodo y suele responder con pocas palabras. Pese a eso, durante la entrevista fue consultado por el vínculo que mantiene con la actriz y si existe diálogo entre ambos para resolver los asuntos relacionados con sus hijos, "el diálogo debe existir, siempre por los chicos. Eso lo hemos hablado mil veces y parece un lugar común, pero es cierto. Es necesario y es fundamental", expresó con pocas palabras.