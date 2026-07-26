Preocupación por un compañero de Lionel Messi: sufrió un duro golpe y debió salir en ambulancia El delantero argentino Germán Berterame quedó tendido sobre el césped tras un choque de cabezas durante el partido entre Inter Miami y Montreal Impact y fue trasladado a un hospital para ser evaluado. Tras el episodio, Luis Suárez le dedicó un gol. Por Agregar C5N en









La ambulancia dentro de la cancha tras el fuerte golpe que sufrió Germán Berterame﻿ en el partido del Inter de Miami. AS

Un momento de máxima tensión se vivió en el partido entre Inter Miami y Montreal Impact por la MLS, cuando el delantero argentino Germán Berterame, que comparte equipo con Lionel Messi, sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante una disputa aérea y debió abandonar el campo de juego en ambulancia. Hasta el momento, el club no difundió un parte médico sobre su estado.

La acción ocurrió a los 64 minutos del partido, cuando el atacante fue a disputar una pelota por arriba dentro del área rival y recibió un impacto en la zona de la nuca tras chocar con el defensor Efraín Morales. El futbolista quedó inmóvil sobre el césped y generó la preocupación de jugadores de ambos equipos.

UNA IMAGEN ESCALOFRIANTE: Berterame sufrió un golpe en su cabeza y tuvo que ser retirado en ambulancia del campo de juego durante el triunfo 1-0 de Inter Miami a CF Montreal en la #MLS.



@MLS on Apple pic.twitter.com/BxnIkxVu9B — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026 Mientras aguardaban el ingreso de los servicios médicos, compañeros y rivales asistieron a Berterame e intentaron colocarlo de costado hasta la llegada de la ambulancia, que ingresó al terreno de juego pocos minutos después para trasladarlo de urgencia a un hospital, donde quedó bajo observación.

Tras el dramático hecho, Inter Miami dispuso de un penal que Luis Suárez transformó en el 1 a 0. El delantero uruguayo dedicó el gol a Berterame al celebrar con una camiseta de su compañero, en una imagen que reflejó la unión del plantel mientras esperan novedades sobre la evolución del futbolista argentino.

Instagram: /luissuarez Quién es Germán Berterame, el futbolista argentino que salió en ambulancia durante un partido de Inter Miami Germán Berterame dio sus primeros pasos futbolísticos en las divisiones inferiores de San Lorenzo y debutó en la Primera del Ciclón en 2016. Luego fue cedido a préstamo a Patronato de Paraná para ganar continuidad antes de continuar su carrera en el exterior, donde encontró el mejor momento de su trayectoria.