Preocupación por un compañero de Lionel Messi: sufrió un duro golpe y debió salir en ambulancia

Un momento de máxima tensión se vivió en el partido entre Inter Miami y Montreal Impact por la MLS, cuando el delantero argentino Germán Berterame, que comparte equipo con Lionel Messi, sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante una disputa aérea y debió abandonar el campo de juego en ambulancia. Hasta el momento, el club no difundió un parte médico sobre su estado.
La acción ocurrió a los 64 minutos del partido, cuando el atacante fue a disputar una pelota por arriba dentro del área rival y recibió un impacto en la zona de la nuca tras chocar con el defensor Efraín Morales. El futbolista quedó inmóvil sobre el césped y generó la preocupación de jugadores de ambos equipos.
Mientras aguardaban el ingreso de los servicios médicos, compañeros y rivales asistieron a Berterame e intentaron colocarlo de costado hasta la llegada de la ambulancia, que ingresó al terreno de juego pocos minutos después para trasladarlo de urgencia a un hospital, donde quedó bajo observación.
Tras el dramático hecho, Inter Miami dispuso de un penal que Luis Suárez transformó en el 1 a 0. El delantero uruguayo dedicó el gol a Berterame al celebrar con una camiseta de su compañero, en una imagen que reflejó la unión del plantel mientras esperan novedades sobre la evolución del futbolista argentino.
Quién es Germán Berterame, el futbolista argentino que salió en ambulancia durante un partido de Inter Miami
Germán Berterame dio sus primeros pasos futbolísticos en las divisiones inferiores de San Lorenzo y debutó en la Primera del Ciclón en 2016. Luego fue cedido a préstamo a Patronato de Paraná para ganar continuidad antes de continuar su carrera en el exterior, donde encontró el mejor momento de su trayectoria.
El gran salto llegó en la Liga MX, en la que jugó en Atlético de San Luis y Monterrey, donde se consolidó como uno de los delanteros más destacados del campeonato. Durante la temporada 2025 convirtió 28 goles en 55 partidos y terminó como el máximo artillero del fútbol mexicano, un rendimiento que despertó el interés de Inter Miami para reforzar su plantel.
Instagram: /germanberterame
En 2026, el conjunto estadounidense desembolsó u$s15 millones para incorporarlo, la cifra más alta pagada por la franquicia hasta ese momento. Su adaptación fue inmediata y rápidamente formó una buena sociedad con Lionel Messi y Luis Suárez. Además, tras obtener la nacionalidad mexicana, comenzó a ser considerado para integrar la selección de ese país.