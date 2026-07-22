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La explosiva declaración de Nora Colosimo sobre la China Suárez y Mauro Icardi: "él dijo que tenía olor"

La mamá de la mediática habló con el conductor del streaming y estalló contra la actriz, quien aseguró que solo vive con el delantero argentino por dinero.

Nora Colosimo defendió a su hija y hundió a la China Suárez.

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Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, lanzó terribles declaraciones sobre la China Suárez durante una entrevista con el periodista Pepe Ochoa.

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Tras contar el dramático momento que vivió con sus nietos en la casa de Milán, el periodista Santiago Riva Roy se enfocó en la interna familiar y le hizo una pregunta que detonó otra bomba “que lindo seria verlos juntos, ¿crees que algún día vamos a cubrir una merienda con Wanda, Mauro y La China?”, preguntó.

En el programa de streaming, Nora respondió sin vueltas y fue tajante al referirse a la actriz, "no me nombres a esa mujer, ni hoy, ni mañana, ni nunca”, respondió enojada. Luego explicó el motivo de su postura, “porque esa mujer fue la que detonó esta familia. Para mí es mala palabra”, afirmó.

Además, dejó en claro a quién considera responsable del conflicto, “él no tiene nada que ver para mí”, sostuvo, dando a entender que, desde su perspectiva, el quiebre entre Wanda Nara y el futbolista fue provocado exclusivamente por la China Suárez.

La relación comenzó oficialmente en 2021.

La relación comenzó oficialmente en 2021.

En ese momento, Marcela Baños intervino para marcar su postura, "yo entiendo lo que decís, pero el responsable fue él. Él estaba casado con Wanda”, señaló. Sin embargo, Nora no dio el brazo a torcer y retrucó, "ya sabemos los antecedentes de esta mujer”, insistiendo en responsabilizar a la China Suárez por el conflicto.

En ese sentido, también aseguró que el delantero tenía otra postura sobre Eugenia antes de comenzar su relación con ella y que solo usa a la actriz para lastimar a su hija, “él mismo me dijo llorando que no la quería porque tenía olor, ¿ahora no tiene más olor?”, y continuó, “La está usando para lastimar a Wanda”.

En medio del enojo de Colosimo, Ochoa le consultó si creía que Mauro seguía enamorado de Wanda, “sí, para mí sí. A mí no me lo saca nadie de la cabeza”, confirmó.

Sobre el robo en la casa de Milán

Nora contó con detalles el mal momento que vivió junto a sus cuatro nietos el pasado domingo mientras miraban el partido final del Mundial 2026, "vimos el primer tiempo y cuando vamos al intervalo Isabella necesitaba algo de arriba, me pidió que la acompañe a la habitación de uno de los varones. Subimos juntas, estábamos todos sentados mirando el partido en planta baja", comenzó relatando.

Según sus palabras todo estaba bien hasta que unos gritos alarmantes cambiaron todo, "la acompañé, nos quedamos arriba. Estábamos en la habitación de Benedicto, que no cierra con llave. En un momento sentí que Benedicto, Constantino y Francesca suben gritando diciendo que hay ladrones", recordó.

En ese momento recordó la reacción de uno de sus nietos, "el más grande entró shockeado al cuarto y con una fuerza, que no sé de dónde sacó, descolgó un cuadro de la pared y con el hermano movieron la cajonera contra la puerta. Me miraban y me decían que estaba lleno de ladrones". Aún conmovida, reconoció que le hacia mal hablar sobre lo sucedido, "lo cuento y se me eriza la piel. Esto no se le desea ni a la persona que más odies en el mundo. Vivimos un momento de pánico, de shock. No sabíamos hasta cuánto se atrevían los que entraron, no sabíamos si tenían armas".

Además reveló que ella se encerró en un cuarto junto a sus cuatro nietos e inmediatamente llamaron a Maxi y Wanda. Si bien el tema es investigado por la justicia italiana, Colosimo aseguró que el asalto estaba planeado ya que los ladrones conocían la casa y que fueron directamente al cuarto de Wanda a buscar las documentaciones de los menores, "sabían cómo llegar a esa habitación. Hicieron todo un traslado por planta baja, atravesaron todas las salas, ingresaron por una ventana de abajo y supieron por qué escalera subir, la que da directo a la habitación de Wanda", concluyó.

Wanda Nara junto a sus hijos. Créditos: captura de pantalla

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