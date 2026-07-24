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La peculiar torta de Rufina, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré, para sus 13 años

La joven celebró su cumpleaños y eligió una particular temática que evidencia sus gustos personales, los cuales se asemejan a la personalidad de su mamá.

La torta de Rufina.

La torta de Rufina.

Redes sociales

Rufina Cabré, la hija mayor de Eugenia China Suárez y Nicolás Cabré, celebró sus 13 años durante su estadía en Buenos Aires junto a sus amigos y familiares. Pero con la particularidad de que para la ocasión eligió una torta muy diferente a las tradicionales y llamó la atención de todos los invitados.

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La adolescente pidió que el diseño estuviera inspirado en el mundo del maquillaje. La torta era una réplica de una bolsa de la famosa cadena de cosméticos Sephora y estaba acompañada por varios productos de belleza hechos completamente en azúcar.

El resultado sorprendió por el nivel de detalle. Cada uno de los elementos fue recreado con técnicas de pastelería para que se parecieran lo más posible a los originales, convirtiendo a la torta en una de las grandes protagonistas del festejo.

El pastelero encargado de realizarla mostró parte del proceso en sus redes sociales. Allí dejó ver el trabajo que llevó hacer cada detalle y el tiempo que dedicó para cumplir con el pedido especial de la cumpleañera.

Desde Miami y con fotos inéditas, la China Suárez saludó a su hija Rufina Cabré por su cumpleaños: "Amor de mi vida"

La China Suárez no pudo compartir una fecha tan especial como su cumpleaños número 13 junto a su hija, Rufina Cabré. Sin embargo, la distancia no fue un impedimento para expresarle todo su amor en las redes sociales: le dedicó un sentido mensaje con fotos inéditas donde le hizo llegar su cariño con emotivas palabras.

China Suárez

China Suárez

Desde Miami, donde está vacacionando con Mauro Icardi, la actriz escribió: "Feliz nacimiento, amor de mi vida", seguido de muchas fotos que muestran los momentos más especiales que compartieron y cómo fue creciendo la adolescente.

Al igual que Nicolás Cabré, la actriz subió una serie de historias en las que mostró cómo creció Rufina: desde que era una pequeña bebé hasta su adolescencia. En ese sentido, aprovechó para mostrar fotos inéditas que tenía guardadas para una fecha especial como esta.

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