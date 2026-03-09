De qué se trata El asesino de TikTok, la serie documental de Netflix que sorprende a todos: cuántos capítulos tiene Toda la información sobre la docuserie basada en un caso real. + Seguir en







Año 2023. Esther Estepa, de 42 años, desparece sin dejar rastro y todas las pistas llevan a un nombre: José Jurado Montilla, conocido como 'Dinamita Montilla' en TikTok. No era su primera vez, ni la segunda, y a ojos de la Justicia estaba rehabilitado. Entonces, ¿por qué le soltaron? Netflix arremete de nuevo con su género true crime en formato docuserie para desentrañar este caso tan popular en nuestro país. El asesino de TikTok ya está disponible desde el viernes 6 de marzo en la plataforma de streaming.

La nueva docuserie acaba de estrenar en nuestro país su primera temporada, y previsiblemente la única, y consta de un total de dos únicos episodios que, aparentemente no se acumularán más. A continuación te contamos más detalles de la trama de esta serie atrapante, que escaló rápidamente al top ten de las más vistas y atrapó a muchos suscriptores, y te dejamos un adelanto para que no te lo pierdas este fin de semana de marzo 2026.

Sinopsis de El asesino de TikTok, la serie documental tendencia en Netflix Cuando Esther se esfuma sin dejar el más mínimo rastro, su ausencia se convierte en un eco inquietante que resuena en cada rincón de su hogar. Desorientada y desesperada, su familia comienza a recomponer las últimas piezas de su recorrido… hasta que aparece un nombre que lo cambia todo: José Jurado Montilla.

Conocido en TikTok por sus entrañables vídeos de viaje, Montilla —a quien muchos llaman Dinamita— parece, a simple vista, un trotamundos inofensivo, un contador de historias que captura paisajes y sonrisas allá donde va. Sin embargo, bajo su fachada amable se esconde algo más: una sombra que nadie logra descifrar del todo.

Él fue la última persona que vio a Esther con vida. Y a medida que su presencia en el caso se hace más evidente, también emergen rumores sobre un pasado que él se esfuerza por ocultar. Un pasado que huele a peligro… y a algo mucho peor.

Poco a poco, la familia de Esther comprenderá que seguir los pasos de Dinamita Montilla no solo podría acercarlos a la verdad, sino también arrastrarlos a un terreno donde la luz se desvanece y cada respuesta abre la puerta a un nuevo enigma. asesino de tik tok Tráiler de El asesino de TikTok Embed - El asesino de TikTok | Clip oficial | Netflix España Reparto de El asesino de TikTok Este breve documental cuenta con Héctor Muniente como director, Arantza Sánchez, César Martí y Santi Aguado como productores ejecutivos y se sustenta en archivos y entrevistas con las personas más cercanas a la víctima para relatar una investigación íntima, marcada por la duda y el entorno digital. asesino tik