Esta serie de misterio y suspenso llegó a Netflix y rápidamente alcanzó las tendencias: ¿cómo se llama? Esta versión presenta un nuevo universo narrativo, independiente de las temporadas anteriores, pero mantiene la esencia del personaje: una figura misteriosa que aparece cuando alguien debe enfrentar las consecuencias de sus actos.







La producción cuenta con seis episodios y combina historias independientes en cada capítulo con el misterio central que rodea al personaje de Nanno.

Esta serie de misterio y suspenso llegó a Netflix y rápidamente alcanzó las tendencias: la plataforma sumó a su catálogo una nueva propuesta magnética que ya se convirtió en una de las más comentadas del momento, ¿cómo se llama?.

Se trata de una producción tailandesa que marca el regreso del enigmático personaje de Nanno en una historia oscura que mezcla drama adolescente y justicia karmática.

La propuesta se estrenó el 7 de marzo de 2026 y funciona como un reinicio del universo de la popular serie Girl from Nowhere, que ya había ganado seguidores en todo el mundo. En esta nueva versión, la protagonista vuelve a infiltrarse en diferentes escuelas para exponer secretos, abusos y mentiras.

La chica nueva: El reinicio Sinopsis de La chica nueva: El reinicio, la serie sorpresa de Netflix En La chica nueva: El reinicio, la enigmática Nanno aparece como una estudiante nueva que llega a distintos colegios para revelar la crueldad y las injusticias que ocurren a su alrededor.

A lo largo de los episodios, la protagonista utiliza el poder, la culpa y el deseo para poner en evidencia a quienes abusan de los demás. Su figura funciona como una representación del karma, castigando a quienes cometen actos de bullying, manipulación o abuso.

Tráiler de La chica nueva: El reinicio Embed - La chica nueva: El reinicio | Tráiler final Reparto de La chica nueva: El reinicio El elenco de la serie está encabezado por nuevos rostros que acompañan el regreso del personaje principal: Becky Armstrong — Nanno

Jane Methika Jiranorraphat — Blossom

Veerinsara Tangkitsuvanich — Mook

Kantapon Jindataweephol — Peck

Pisitpon Ekpongpisit — Paradorn

Punnavich Sirikiatvanit — Hongtae