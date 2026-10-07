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La triste reacción de Luck Ra después del desplante que sufrió de sus compañeros de MasterChef

Si bien el cantante prefirió tomarlo con ironía en vez de reclamar, llama la atención la actitud de sus compañeros, quienes todavía no hablaron del tema.

Luck Ra se tomó la situación con humor y sin rencores.

Luck Ra se tomó la situación con humor y sin rencores.

Luck Ra reaccionó con humor en las redes después de que ninguno de sus compañeros de MasterChef Celebrity asistiera a su casa para ver juntos el estreno del programa. El cantante había organizado un asado para compartir esa noche, pero el encuentro terminó de una manera muy distinta a la había esperado.

La exhermanita mostró su ticket para el partido de despedida de Messi.
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La situación se dio a conocer por Yanina Latorre, quien la contó en SQP. "Luck Ra los invitó a un asado a ver el primer programa en su casa y no fue nadie. Ni le contestaron", aseguró la panelista. Además, aclaró que la invitación se había hecho bastante sobre la fecha.

El episodio sorprendió a la propia Latorre, que reconoció que ella sí habría aceptado la propuesta. "Yo hubiera ido para conocer la casa", lanzó entre risas. Por otro lado, lejos de ignorar el tema, el cantante respondió desde su cuenta de X al recorte que publicó América TV con los dichos de Latorre. "Yo viendo el primer programa de MasterChef Celebrity mas solo que ayer pero menos que mañana", escribió, acompañado de un meme de una persona con lágrimas en los ojos.

La frase de Luck Ra que le molestó a La Joaqui frente a Tiago PZK

La Joaqui volvió de Medellín junto a Tiago PZK y, en el aeropuerto de Ezeiza, puso un límite cuando el cronista Bruno Incicco, de Desayuno Americano (América), le consultó por las recientes palabras de su expareja. El cantante había dicho que sus sentimientos por ella no se habían terminado.

La artista dijo estar atravesando un momento de felicidad con su actual pareja. "Estoy muy feliz y muy contenta", señaló. Ante la insistencia, sostuvo que no tenía nada para hablar sobre una relación que terminó hace tres meses. Cuando el periodista le recordó que Luck Ra había admitido que todavía existía cariño de su parte, ella lo frenó y pidió consideración. "No, no lo vi... Por favor, hay que respetar a mi pareja", respondió. Al preguntarle si el tema estaba superado, dijo: "Totalmente. Cada uno siguió con su vida", y agregó que no guarda resentimiento hacia su ex. "La mejor. Le deseo lo mejor", afirmó.

También rechazó que la exposición pública le hubiera impedido avanzar. "No, para nada. Duelar no me inhabilita emocionalmente a continuar con mi vida", explicó. Sobre el final, Tiago PZK anunció que el próximo show sería en Mar del Plata.

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