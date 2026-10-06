Escándalo en MasterChef: piden que echen a una figura del programa por una "inadmisible" conducta

Apenas una semana después del debut del programa, una protagonista quedó en el centro de una fuerte polémica por un llamativo comportamiento que encendió las redes.

Una nuevo debate encendió la disputa por el accionar de una integrante del programa.

La nueva temporada de MasterChef Celebrity quedó envuelta este martes en una fuerte polémica alrededor de Maru Botana , flamante integrante del jurado de Telefe . A apenas una semana del estreno, espectadores cuestionaron en redes la manera en que la pastelera degusta las preparaciones antes de emitir sus devoluciones, especialmente por el tamaño de los bocados que prueba.

El cuestionamiento tomó fuerza porque usuarios señalaron que Botana probó cantidades muy pequeñas de comida, inclusive al revisar una empanada solo ingiri{o un poco del relleno sin tocar la masa, y destacaron sus gestos ante determinadas preparaciones. “ ¿Qué sentido tiene ser jurado de un programa de cocina si no podés probar la comida? ”, planteó un espectador, mientras otro calificó la situación de “ inadmisible ”. Esas expresiones corresponden a opiniones de usuarios, no a una decisión oficial de Telefe de apartarla.

La controversia escaló con la conductora Yanina Latorre , quien observó minuciosamente a Botana durante el #ReactMasterchef . “ A ver cuánto come Maru, que se quejan de que come poco ”, lanzó antes de verla degustar una preparación, para luego exclamar: “ ¡Ay, un pedacito así! ”. Al comparar la escena con Germán Martitegui , agregó: “ Esto es comer, no lo que hace Maru ”.

Latorre profundizó después sus críticas y cuestionó directamente la idoneidad de Botana para esa función: “ Es una maleducada. O te da asco o tenés un problema con la comida. No podés ser jurado ”. También argumentó: “ Para probar la masa y el relleno tenés que morder. No soy la única que lo vio ”. La disputa tiene además un antecedente personal entre ambas, que se conocen desde sus años universitarios.

Así, el supuesto “pedido” para que Maru Botana deje MasterChef Celebrity surge por ahora de críticas en redes y de las declaraciones de Latorre, y no de un anuncio de la producción. Según las fuentes consultadas por los medios de espectáculos, hay una creciente controversia pública por su forma de probar los platos, pero no informan que Telefe haya decidido echarla ni iniciado formalmente su reemplazo.

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity

Mientras crece la polémica con Maru Botana, MasterChef Celebrity ya tuvo su primera eliminación oficial. En la gala emitida el pasado domingo 4 de octubre, el humorista Pachu Peña se convirtió en el primer participante en abandonar las cocinas del reality de Telefe, tras quedar entre las preparaciones menos logradas.

El desafío consistió en preparar una versión accesible del plato con el que Ian Lucas había ganado la edición anterior: una milanesa con guarnición y un dip a base de mayonesa. Peña presentó su creación, bautizada “Mila Clown”, pero cometió un error decisivo: el jurado encontró film plástico dentro de la milanesa.

Finalmente quedaron en la zona más comprometida Diego Ramos, Alejandro Lerner y Pachu Peña. Germán Martitegui fue quien comunicó el veredicto: “El cocinero que será el primer eliminado de esta temporada y abandona las cocinas de MasterChef Celebrity es… Pachu Peña”.

Pachu Peña, el primer eiminado de Masterchef.

Martitegui lamentó su temprana salida y le dijo: “Pachu, te vimos muy poco lamentablemente”, antes de señalar que los nervios posiblemente no le permitieron mostrar todo su potencial. Peña respondió emocionado: “La pasé muy bien, gracias a todos de corazón, me trataron maravillosamente bien” y confirmó que aceptaría regresar si hubiera repechaje.

Maru Botana también se despidió del humorista: “Yo creo que lo que más vamos a extrañar es tu risa del fondo y tu humor, me encantaría que vuelvas en el repechaje”. Antes de entregar definitivamente su delantal, Pachu Peña cerró su participación con una frase: “Recuerden, un día sin risas es un día perdido”.