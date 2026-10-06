Incomodidad y polémica: el desplante que sufrió Luck Ra de parte de sus compañeros de MasterChef

Una invitación que parecía ideal para celebrar el estreno terminó con una inesperada respuesta del grupo y dejó al descubierto las primeras diferencias puertas adentro.

El cantante cordobés es uno de los protagonistas del reality.

La interna de MasterChef Celebrity sumó un episodio inesperado fuera de las cocinas. Según reveló la conductora Yanina Latorre en su programa de televisión, Luck Ra invitó a todos sus compañeros a su casa para compartir un asado y mirar juntos el primer programa , pero la convocatoria terminó de la peor manera: ninguno asistió .

La presentadora fue contundente al reconstruir lo ocurrido: “Luck Ra los invitó a un asado a ver el primer programa de MasterChef a la casa y no fue nadie” . Latorre, de todos modos, aportó un dato que podría explicar parcialmente el desplante: “Hay que decir que lo dijo medio sobre la fecha” .

La situación resultó todavía más incómoda por la reacción —o la falta de ella— dentro del grupo. “Nadie ni contestó” , aseguró Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV), quien incluso manifestó que ella sí habría aceptado la invitación. Hasta el momento no trascendió una explicación conjunta de los participantes sobre por qué decidieron no concurrir a la casa del cantante cordobés.

El episodio aparece, además, en medio de otros indicios de tensión entre los participantes de MasterChef Celebrity. Latorre contó que existe malestar por la intensa actividad de Pablo Giralt en el grupo de WhatsApp que reúne al elenco, mientras Hernán Coronel , líder de Mala Fama, directamente decidió abandonarlo al considerar que sus propios mensajes eran ignorados.

Coronel explicó públicamente su fastidio y cuestionó el contraste entre las respuestas que recibían sus compañeros y las que obtenía él: “¿Para qué me iba a quedar, boludo, en un grupo que no te dan ni bola?” . También contó que compartía invitaciones a recitales o canciones sin obtener prácticamente reacciones, mientras otros recibían respuestas por mostrar algo tan cotidiano como cocinar “un huevo frito” .

Se filtró quién sería el segundo eliminado de MasterChef

Mientras crece la repercusión por las internas del elenco, este martes apareció otro fuerte adelanto sobre el futuro de MasterChef Celebrity. El periodista Ángel de Brito aseguró que Paula Trapani sería la segunda eliminada de la competencia.

El conductor primero salió al cruce de una versión que involucraba a Julieta Poggio. “Dicen que la segunda eliminada es Poggio, no sé quién me adjudicó eso en Twitter, hay cuentas fake porque yo no dije eso”, aclaró De Brito, despegándose expresamente de ese rumor que había comenzado a circular en redes sociales.

Acto seguido, Ángel de Brito sí puso su nombre detrás de otra información: “De esto sí me voy a hacer cargo, la segunda eliminada de MasterChef es Paula Trapani”, afirmó en su ciclo de streaming.

Paula Trapani sería la segunda eliminada de Masterchef.

De Brito también reveló que la despedida habría sido particularmente dolorosa para la periodista. “Paulita es amorosa, pero me dijeron que se fue muy mal”, relató, antes de aportar el detalle más sensible de la filtración: “Se fue llorando porque le dolió la eliminación”.

La eventual salida de Paula Trapani llegaría después de la eliminación ya emitida de Pachu Peña, quien fue el primer participante en dejar MasterChef Celebrity 2026. El humorista quedó afuera tras presentar una milanesa en la que el jurado encontró un fragmento de papel film, además de cuestionar la grasa cruda, la cocción y el puré de su plato.