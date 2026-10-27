La experiencia paranormal de Analía Franchín que provocó la burla de sus compañeros La periodista coincidió con Elina Costantini sobre las visiones o hechos sobrenaturales que puede vivir una persona y dio detalles de lo que sufrió de chica. “Vinieron a hacer exorcismos a mi casa”. Agregar C5N en









Analía Franchín habló sobre su experiencia paranormal. Redes sociales

Luego de que Elina Constantini hable sobre sus experiencias con visiones y hechos sobrenaturales, la periodista Analía Franchín contó en Intrusos que vivió experiencias con los Pitufos: “Se me aparecían a la noche y sentía su presencia”.

La mediática Constantini afirmó en su participación en PH: Podemos Hablar que ve a la Virgen, a Jesús y al Diablo. Fue entonces que la periodista Franchín se sintió identificada sobre esta posibilidad de tener visiones que el resto de los seres humanos, no.

“Mi experiencia con los Pitufos fue muy cruenta. Tuvo que intervenir mucha gente para que yo saliera de esa situación. Me hice pis en la cama hasta los ocho años. Tenía terrores nocturnos. Hoy que voy a cumplir 54 años, sé que no era una construcción de mi cabeza. Yo aseguro que eso lo viví, sentía la presencia de estos entes”, contó la periodista.

analia franchin contando que cuando era chica la atormentaban unos PITUFOS ASESINOS pic.twitter.com/iu5gd0FZGj — oako (@Joaking_01) October 27, 2026 “Empecé a sentir que se me aparecían los pitufos a la noche. Nunca los vi, pero sabía que eran ellos. Sentía la presencia, se me sentaban en la cama... Yo era chiquita, pero tenía conciencia. Tuvo que intervenir la Iglesia católica, tuve que ir a la iglesia de la Candelaria, a la evangélica... Vinieron hasta los Testigos de Geová, no sabían qué hacer”, sumó.

Y recordó lo mal que la pasó en su casa: “Habitualmente sentía una brisa que me pasaba por al lado. Estaba aterrada, me tapaba hasta los ojos y no me destapaba porque pensaba que me iban a hacer algo. Me orinaba encima, era terrible”.