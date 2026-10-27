Le dolió mucho: la hija de Emanuel Ortega no le perdonó una actitud que Julieta Prandi tuvo con su padre

La separación sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que India rompiera el silencio y revelara una situación que le causó un profundo dolor.

La hija de Emanuel Ortega salió al cruce tras la separación de su padre con Julieta Prandi.

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo. Después de seis años de relación, la ruptura de la pareja provocó distintas reacciones dentro del entorno familiar del cantante.

En medio de la polémica, India Ortega , hija del músico y de Ana Paula Dutil , decidió romper el silencio y hablar públicamente sobre el difícil momento que atraviesa su padre tras el final de su historia de amor con la modelo.

Durante una entrevista en un programa de televisión, la joven se mostró sincera sobre el presente de su familia y dejó en claro que hubo una situación que le provocó un profundo malestar.

India Ortega cuestionó a Julieta Prandi por la manera en que comunicó su separación de Emanuel Ortega. En diálogo con Desayuno Americano, la joven modelo reconoció que no estuvo de acuerdo con la decisión de hacer pública la ruptura a través de las redes sociales.

“Yo no hubiese tomado esa decisión. No tengo nada en contra de ella. No lo hubiese hecho yo. Eso dolió porque hasta yo me enteré por esa publicación” , expresó la hija del cantante, dejando en evidencia cuánto le afectó enterarse de la noticia mediante Instagram.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi. Redes sociales

La joven también explicó cómo consideraba que debería haberse manejado la situación. “Hubiese sido que lo resuelvan en privado y después que digan: ‘Sí, nos separamos’”, sostuvo, al remarcar que prefería que una cuestión familiar tan delicada se resolviera lejos de la exposición mediática.

Al ser consultada sobre cómo se encuentra Emanuel Ortega después de la separación, India aseguró: “Estamos todos mejor. Todo está mucho más tranquilo. Es un tema que se resolvió en privado, como tendría que haber sido desde un principio”.

Además, se refirió al proceso emocional que atraviesa su padre: “Ya está, se terminó. Mi papá, como puede, está. Por suerte, está mejor que en el día uno”, manifestó, y reconoció que la ruptura representó un momento difícil para el artista.

Finalmente, India Ortega destacó que su padre intenta recuperar su rutina y concentrarse en sus proyectos personales. “Obviamente es un proceso difícil porque fue una relación larga y el amor no se termina de un día para el otro, pero está mejor: está trabajando, se está enfocando en él”, concluyó.