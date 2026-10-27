27 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

El Superclásico entre Boca y River tendrá una pelota especial: todos los detalles

El partido se jugará el domingo, a partir de las 15, en La Bombonera. El nuevo balón, Argentum Gambeta Derbi, será estrenado en este partido y también será utilizado en partidos seleccionados, algunos de ellos en instancias finales.

Por
El Millonario y el Xeneize se verán las caras nuevamente en La Bombonera.

El Millonario y el Xeneize se verán las caras nuevamente en La Bombonera.

Boca y River usarán una pelota especial en el Superclásico del Torneo Clausura: estrenarán el nuevo balón Argentum Gambeta Derbi, que tiene un detalle especial. El mismo también será utilizado en partidos seleccionados, algunos de ellos en instancias finales.

La reserva quedará habilitada a partir de este lunes 26 de a partir de las 13.
Te puede interesar:

Superclásico: Boca anunció cuándo se pondrán a venta las entradas para enfrentar a River

La edición especial fue presentada por la marca alemana y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) donde revelaron que el nombre del mismo rinde homenaje a uno de los rasgos más distintivos del fútbol argentino: la gambeta, una expresión única de creatividad, talento e identidad dentro del campo de juego.

El diseño combina distintos elementos que reflejan la esencia del fútbol nacional, por un lado, destacan gráficos inspirados en la icónica pelota Tango y también suma laureles, de color celeste, que evocan la consagración de la Selección Argentina en 1986.

Además, incluye el pequeño dibujo de una pelota con el número 10 rodeado, símbolo de los grandes ídolos que protagonizaron las tres Copas Mundiales de la FIFA conquistadas por la Selección Argentina.

Nueva pelota del fútbol argentino: cuándo se usará, cuánto sale y cómo se puede conseguir

La pelota Argentum Gambeta Derbi tendrá su estreno oficial durante la próxima edición del Superclásico el próximo 1 de noviembre, pero también se usará en otros partidos elegidos por la organización, incluidos algunos correspondientes a instancias finales.

Por eso, en ese sentido, durante la 15° fecha del Torneo Clausura continuará usándose la versión tradicional.

La versión profesional también está disponible para el público a través de la aplicación de Adidas, su tienda online oficial y comercios minoristas autorizados. Por el momento, salió la versión más profesional de todas que cuesta $329.999.

“La superficie texturada ayuda a la estabilidad y precisión del vuelo, mientras que la estructura termosellada crea una superficie sin costuras, lo que contribuye a una trayectoria más predecible, un mejor toque y una menor absorción del agua”, se detalla en la página oficial de la marca alemana.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

River le ganó a Racing en el Monumental.

Rumbo al Superclásico: cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra Racing

Boca derrotó a Independiente en Avellaneda.

Se viene el Superclásico: cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra Independiente

Fausto Vera se desgarró.

Alarma en River: Fausto Vera se desgarró y se perdería el Superclásico contra Boca

La carrera del domingo en el Gran Premio de México será a las 17, hora argentina.

Colapinto corre en la F1: horarios y cronograma completo del GP de México

Mbappé pidió disculpas.

Mbappé pidió perdón a China tras la polémica con el meme de Mao Zedong

Riquelme siempre reconoció la buena relación con Thiago Almada.

La categórica respuesta de Riquelme sobre la llegada de Almada a River

Rating Cero

Fue su chofer durante décadas.

La pérdida que golpea de cerca a Moria Casán: "Se murió solito"

La hija de Emanuel Ortega salió al cruce tras la separación de su padre con Julieta Prandi.

Le dolió mucho: la hija de Emanuel Ortega no le perdonó una actitud que Julieta Prandi tuvo con su padre

Analía Franchín habló sobre su experiencia paranormal.

La experiencia paranormal de Analía Franchín que provocó la burla de sus compañeros

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.

El inesperado llanto de Antonela Roccuzzo por Messi: qué pasó

¿Qué le propusieron a Yanina Latorre?

La insólita propuesta que recibió Yanina Latorre en su viaje a Madrid: "Me di a la fuga"

Se trata del protagonista de Star Trek Walter-Koenig.

Murió el actor Walter Koenig, reconocido por protagonizar Star Trek

últimas noticias

El conductor fue identificado por Miguel Ángel Monteferrante, de 68 años.

Un hombre corría una picada, atropelló a un chico de 14 años y lo dejó en estado grave: quedó detenido

Hace 8 minutos
¿Fin del efecto Brasil en el mercado financiero? 

El riesgo país se mantiene en 750 puntos mientras rebotan los bonos argentinos

Hace 8 minutos
Fue su chofer durante décadas.

La pérdida que golpea de cerca a Moria Casán: "Se murió solito"

Hace 27 minutos
La hija de Emanuel Ortega salió al cruce tras la separación de su padre con Julieta Prandi.

Le dolió mucho: la hija de Emanuel Ortega no le perdonó una actitud que Julieta Prandi tuvo con su padre

Hace 41 minutos
El sumo pontífice vendrá a la Argentina en la segunda semana de noviembre.

Cuánto se paga por trabajar en los feriados por la visita del papa León XIV en Argentina

Hace 47 minutos