El Superclásico entre Boca y River tendrá una pelota especial: todos los detalles

El partido se jugará el domingo, a partir de las 15, en La Bombonera. El nuevo balón, Argentum Gambeta Derbi, será estrenado en este partido y también será utilizado en partidos seleccionados, algunos de ellos en instancias finales.

El Millonario y el Xeneize se verán las caras nuevamente en La Bombonera.

Boca y River usarán una pelota especial en el Superclásico del Torneo Clausura: estrenarán el nuevo balón Argentum Gambeta Derbi, que tiene un detalle especial. El mismo también será utilizado en partidos seleccionados, algunos de ellos en instancias finales.

Superclásico: Boca anunció cuándo se pondrán a venta las entradas para enfrentar a River

La edición especial fue presentada por la marca alemana y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) donde revelaron que el nombre del mismo rinde homenaje a uno de los rasgos más distintivos del fútbol argentino: la gambeta, una expresión única de creatividad, talento e identidad dentro del campo de juego.

El diseño combina distintos elementos que reflejan la esencia del fútbol nacional, por un lado, destacan gráficos inspirados en la icónica pelota Tango y también suma laureles, de color celeste, que evocan la c onsagración de la Selección Argentina en 1986.

Además, incluye el pequeño dibujo de una pelota con el número 10 rodeado , símbolo de los grandes ídolos que protagonizaron las tres Copas Mundiales de la FIFA conquistadas por la Selección Argentina.

La pelota Argentum Gambeta Derbi tendrá su estreno oficial durante la próxima edición del Superclásico el próximo 1 de noviembre , pero también se usará en otros partidos elegidos por la organización , incluidos algunos correspondientes a instancias finales.

Por eso, en ese sentido, durante la 15° fecha del Torneo Clausura continuará usándose la versión tradicional.

La versión profesional también está disponible para el público a través de la aplicación de Adidas, su tienda online oficial y comercios minoristas autorizados. Por el momento, salió la versión más profesional de todas que cuesta $329.999.

AFA

“La superficie texturada ayuda a la estabilidad y precisión del vuelo, mientras que la estructura termosellada crea una superficie sin costuras, lo que contribuye a una trayectoria más predecible, un mejor toque y una menor absorción del agua”, se detalla en la página oficial de la marca alemana.