Elina Costantini denunció amenazas de muerte y habló sobre quién estaría detrás: la drástica medida que tomó

La esposa de Eduardo Costantini rompió el silencio sobre la delicada situación que atraviesa desde hace meses y reveló que reforzó su seguridad para proteger a su hija.

Elina Costantini rompió el silencio sobre las amenazas de muerte que asegura recibir desde hace varios meses y reveló que la preocupante situación la obligó a reforzar su seguridad para protegerse tanto a ella como a su hija.

Si bien la modelo reconoció que se trata de un tema delicado y prefirió no profundizar en los detalles, explicó que decidió hacerlo público como una forma de resguardarse. “Esto viene pasando hace muchos meses y la verdad que no lo quiero seguir fomentando, pero como verán estoy con seguridad, me estoy cuidando, a mi hija y también a mi perro ”, reveló frente a la cámara de Puro Show.

Al ser consultada sobre quién estaría detrás de las amenazas, Elina evitó dar nombres, aunque dejó claro que sabe quien es y además la posibilidad de recurrir a la Justicia si la situación continúa. “ No lo puedo decir, porque si lo tuviera que decir lo tengo que denunciar. Estoy esperando que si esto sigue avanzando, tener que hacer las denuncias correspondientes ”, sostuvo.

En ese sentido, la esposa de Eduardo Costantini aseguró que no se trató de un episodio aislado, sino de una situación que se repitió en varias oportunidades. “Fueron varias veces, varias ocasiones, hace muchos meses”, expresó.

Finalmente, explicó por qué decidió romper el silencio y exponer públicamente lo que está atravesando. “Respeto mucho su trabajo y los medios, yo soy periodista también. Y creo que hacerlo público te resguarda, te cuida un poco”, concluyó.

La mamá de Elina Costantini rompió el silencio y destapó el drama que vive con su nieta

En diálogo con el streaming Bondi Live, Claudia, la madre de Elina, sorprendió al revelar detalles del distanciamiento que mantiene con su hija desde hace años. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su angustiante relato sobre Kahlo, su nieta, a quien aseguró que no ve desde hace varios meses.

Fue Karina Iavícoli quien decidió exponer los mensajes que la madre de Fernández le envió relatando el drama que vive. “Quiero que entiendas que mi decisión de no salir al aire no tiene que ver con el miedo, no con la falta de cosas para decir. Tiene que ver con algo mucho más profundo y delicado, el amor que siento por mi nieta y el deseo inmenso de poder volver a verla y compartir momentos con ella", expresó.

Elina Fernández y Eduardo Costantini

De acuerdo con la información, Claudia solo habría visto a su nieta una sola vez, hace un año atrás durante una visita en Punta del Este y bajo un cierto horario que la mismísima Elina estableció. En este contexto, la mujer está alejada de la empresaria, situación que le genera mucho dolor: "Estoy atravesando una situación muy dolorosa, extraño a mi nieta y me duele su ausencia. Todo esto está afectando mi salud emocional y física".

Sin embargo, más allá de los sucedido, señaló que desea reestablecer el vínculo con la pequeña, por lo cual no quiere seguir exponiendo la difícil situación familiar. "Por encima de mi dolor y de cualquier cosa que pudiera decir públicamente está el bienestar de esa pequeña y la esperanza de poder recuperar el vínculo con ella”, agregó sumamente angustiada.

En otro tramo de sus declaraciones, aseguró que su hija la tiene bloqueada: "Karina, yo no me comuniqué con Eli, estoy bloqueada”.

Elina junto a Eduardo y Khalo.

Por otro lado, la mujer también aclaró que no quiere seguir hablando por temor a que sus palabras terminen empeorando el vínculo. “No quiero compartir una situación familiar tan dolorosa y sensible en un tema de debate público, ni hablar desde el dolor para después tener que lamentar consecuencias que afecten aún más esta relación”, expresó.

Por último, Claudia reveló que su mayor anhelo es recuperar el contacto con su nieta y ser parte de su crecimiento: “Mi mayor deseo no es tener una cámara adelante y hacer pública mi historia. Mi mayor deseo es abrazar a mi nieta, verla crecer”.