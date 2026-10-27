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La pérdida que golpea de cerca a Moria Casán: "Se murió solito"

La noticia sorprendió a la conductora en plena emisión y le arrancó lágrimas frente a cámara. Despidió con cariño a quien la acompañó durante los años más intensos de su carrera.

Fue su chofer durante décadas.

Fue su chofer durante décadas.

Captura de la transmisión del canal de streaming Bondi Live.

Moria Casán se enteró en vivo de la muerte de Fernando Jorge "Coco" Shedden, quien fue su chofer durante décadas, y rompió en llanto en plena emisión de La Mañana con Moria, por El Trece. La noticia le llegó de manera imprevista a través de su asistente, Galo Sotto, y la conductora quedó a la vista cómo le impactó la noticia.

El recordado colaborador de la diva falleció en el Hospital Interzonal de Mar del Plata.
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De qué murió Coco, el chofer de Moria Casán durante décadas

"Antes de ir a la cocina tengo que dar una noticia muy triste, pero la vida es esto. Lamento tanto. Me acaba de avisar mi querido asistente Galito que falleció Coco, el que fue chofer toda mi vida", anunció al aire. Shedden tenía 56 años y, durante 21 años, fue uno más de la familia para Moria y Sofía Gala en su casa de Parque Leloir. La muerte, según contó la diva, lo encontró solo.

Moria Casán recordó que el vínculo atravesó etapas difíciles por los problemas de adicción de Coco. "Estuvimos separados porque él tuvo problemas de su adicción. Esta adicción lo llevó a ponerse en lugares muy oscuros. Estuvo preso porque su adicción a la droga hizo que se convirtiera en una especie de narcomenudeo", relató. Y agregó. "Yo al principio le pagué el abogado para que saliera de la cárcel... después volvió a recaer, pero luego mejoró y tenía ahora una vida pacífica".

Pese a esa distancia, la conductora destacó que en el último tiempo lograron reencontrarse y sanar heridas gracias a la preparación de su serie biográfica, donde Coco ocupa un lugar central. Hacia el final de su testimonio, la emoción la desbordó y pidió un aplauso en su memoria. "No sé cómo despedirte. Un aplauso. Adiós, Coco. Y bueno, ahora hay que seguir, son cosas que pasan en la vida", dijo. Según trascendió, el entorno de la diva viajará a Mar del Plata para darle el último adiós.

De qué murió Coco, el histórico chofer de Moria Casán

Moria no contó de qué murió Coco, pero sí el contexto en el que lo hizo. Para ella, su vida se acortó a pesar de que había mejorado. "Después mejoró. Tenía ahora una vida pacífica, estaba bien, pero lamentablemente se ve que su vida se acortó, porque era un hombre muy joven", expresó con tristeza.

Coco había dado detalles de su situación en agosto, en una entrevista con Intrusos, cuando se estrenó la serie de la diva. "Me puse a vender droga y sufrí las consecuencias, me condenaron a 5 años y ahora ya llevo 4 años y 6 meses; estoy a un mes de la libertad asistida. Es difícil salir a la calle, pero te das cuenta de que estar limpio vale la pena", contó.

También explicó cómo se quebró el vínculo. "Moria me pagó un abogado y cuando salí, ella no quiso que volviera", dijo. Y aclaró que nunca perdió el afecto. "Jamás perdí el amor hacia ella y Sofía".

Sobre la forma en que murió, Moria comentó al aire. "Me da lástima que se murió solito, pero bueno, es un poco lo que eligió él. Me encanta que hayamos podido charlar en la última época y que estés en la serie mía como parte de mi vida. Te quiero, te quiero", expresó emocionada.

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