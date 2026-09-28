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El hijo de Romina Yan compartió postales íntimas inéditas en el aniversario de su fallecimiento

En el aniversario número 16 de la muerte de la actriz, su hijo Valentín compartió en redes un collage de fotos inéditas de su infancia junto a su madre. Cris Morena también la recordó con un mensaje emotivo, reafirmando que su hija sigue viva en cada recuerdo.

Romina Yan junto a sus hijos.

Romina Yan junto a sus hijos.

Redes sociales

A 16 años del fallecimiento de Romina Yan, su hijo Valentín la recordó en sus redes sociales y compartió un collage de fotos inéditas de su infancia junto a su madre. Su abuela, Cris Morena, también la recordó con un mensaje emotivo, reafirmando que su hija sigue viva en cada recuerdo.

El conmovedor posteo de Cris Morena en recuerdo a Romina Yan: Siempre juntas, hijita amada.
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Este 28 de septiembre se cumplen 16 años desde que Romina Yan falleció a sus 36 años. Su hijo Valentín, fruto de la relación con el empresario Darío Giordano, la recordó con un homenaje íntimo a través de sus historias de Instagram donde compartió un collage con fotos analógicas de su infancia junto a la actriz, mostrando distintos momentos familiares que mantienen viva su memoria.

En distintas entrevistas, el joven piloto de carreras ha manifestado que siente la presencia y el acompañamiento espiritual de su madre cada vez que sale a competir a la pista. De hecho, a principios de este año realizó su debut oficial en la categoría nacional TC2000 como piloto del equipo oficial de Toyota (Toyota Gazoo Racing), compitiendo con el número 5, en su vehículo en homenaje al día de cumpleaños de su madre.

La actriz falleció el 28 de septiembre del año 2010 después que se descompensara a la salida del gimnasio y pese a que fue trasladaron al Hospital Central en la localidad de San Isidro, no lograron reanimarla y se confirmó su deceso a las 17:20 de la tarde.

A través de un posteo donde no eligió una foto de las dos, sino de mariposas, flores y paisajes, la cazatalentos le dedicó unas tiernas palabras a su única hija mujer, producto de su matrimonio con Gustavo Yankelevich.

“En cada ser que recuerde vivirás y en cada canción que suene cantarás. En cada espacio del cielo volarás y en cada rincón del mundo hablarás”, se lee en la imagen y escribió en el epígrafe del posteo y agregó conmoviendo a todos: “Siempre juntas, hijita amada”. Además, en la segunda imagen se ve un mantra junto al signo del infinito donde agregó la frase que siempre solía usar la propia actriz: “Somos lo que soñamos”.

Cris Morena recordó a Romina Yan en la fecha de su nacimiento con un emotivo video y fotos inéditas.

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