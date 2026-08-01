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Mini bag amarilla: cuánto cuesta el bolso de Antonela Roccuzzo que sorprendió a todos

El accesorio que utilizó la modelo y empresaria fue la pieza más destacada de su look por su particular diseño y color.

La pieza de lujo que se robó todas las miradas del outfit de la rosarina.

La pieza de lujo que se robó todas las miradas del outfit de la rosarina.

Redes sociales
  • Antonela Roccuzzo volvió a llamar la atención con uno de los accesorios que eligió para completar un look.
  • Una pequeña cartera amarilla se convirtió en el detalle que más destacó de su conjunto
  • El bolso pertenece a una exclusiva firma internacional y se elabora bajo un proceso especial.
  • La rosarina suele incorporar mini bags de lujo en distintos outfits, adaptándolas a diferentes ocasiones.

Antonela Roccuzzo suele captar la atención con los looks que comparte en sus redes sociales, donde cada detalle de sus outfits genera interés entre sus seguidores. Además de la ropa y el calzado, los accesorios ocupan un lugar importante en sus elecciones de moda. En una de sus publicaciones, una mini bag amarilla fue la pieza que terminó de completar el conjunto y despertó la curiosidad de muchos.

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Así fue el look de la modelo, con la minibag como protagonista.

Así fue el look de la modelo, con la minibag como protagonista.

La modelo rosarina combinó un top tejido negro con escote en V, un jean oversize con bolsillos laterales y zapatos de taco alto. Sin embargo, el accesorio que más se destacó fue una pequeña cartera amarilla, que aportó un toque de color y se convirtió en el centro de las miradas. Su diseño compacto y llamativo acompañó un look de líneas simples.

La mini bag pertenece a la firma Yves Saint Laurent y corresponde a la versión micro del neceser Gaby. El modelo presenta el clásico logo Cassandre en el frente, un acabado acolchado con diseño de rombos y una bandolera de cadena desmontable que permite llevarla de distintas maneras. Además, está confeccionada en piel y se fabrica en Italia por encargo.

Se trata del Microneceser Gaby de Yves Saint Laurent.

Se trata del Microneceser Gaby de Yves Saint Laurent.

Qué monto alcanza el bolso de Antonela Roccuzzo

Yves Saint Laurent es una de las firmas de lujo más reconocidas en el mundo de la moda y se caracteriza por sus prendas y accesorios de alta gama. Sus carteras suelen destacarse por combinar materiales de calidad con diseños exclusivos, lo que las convierte en piezas muy buscadas por quienes siguen las tendencias internacionales.

El valor de este accesorio de lujo es de 2.000 euros, una cifra que refleja tanto la exclusividad del modelo como el proceso de elaboración detrás de la pieza. Al tratarse de una cartera confeccionada a pedido, no suele encontrarse disponible en cualquier tienda, lo que la convierte en un artículo muy buscado por quienes siguen las tendencias de las grandes marcas.

Es un modelo difícil de conseguir, ya que se realiza por encargo.

Es un modelo difícil de conseguir, ya que se realiza por encargo.

No es la primera vez que Antonela Roccuzzo elige una mini bag para completar sus conjuntos. A lo largo del tiempo mostró distintos modelos de firmas reconocidas, incorporando estos accesorios tanto en looks informales como en propuestas más elegantes. Las carteras pequeñas se convirtieron en una de las piezas más habituales dentro de su estilo.

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