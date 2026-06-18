El representante de Florencia Peña, indignado por las críticas: "Ya pidió disculpas, ¿qué más quieren?"

Tras la polémica que surgió por los dichos de la actriz en LUZU, donde brindó información falsa sobre el padre de Lionel Messi, su representante la defendió. "Está completamente destrozada, está rota", afirmó.

La conductora esta en el centro del escándalo por sus dichos sobre la salud de Jorge Messi.

El representante de Florencia Peña, Sebastián Centeno, la defendió en vivo luego del escándalo que se generó por la fake news que dio en su programa de streaming y que involucraba al padre de Lionel Messi. Aseguró que la actriz "está completamente destrozada" por lo que pasó y cuestionó las críticas que recibe en medios y redes sociales.

En Primicias Ya, por la pantalla de América, Marina Calabró aseguró que mantuvo una conversación privada con el representante de Peña. "Sebastián me dijo de manera privada que Flor está con un ataque de pánico, que estaban evaluando pedir una ambulancia y cancelar la función de Las Hijas", explicó.

Tras poner en contexto lo sucedido, el representante de la actriz salió al aire y la defendió a capa y espada. "Florencia pidió disculpas. Estaba haciendo un programa en vivo y creyó en la productora, que le aseguró que la información que le estaban dando estaba chequeada", declaró.

El representante de Flor Peña detalló cómo se encuentra la actriz tras dar un paso al costado de LUZU. "Está completamente destrozada, está rota. Me asusté cuando la vi", reveló. Y agregó: "Es muy lamentable porque trabajamos en esto, entendemos el poder de la voz que tiene Flor".

EL REPRESENTANTE DE FLOR PEÑA SALIO A DECIR QUE SI ACASO QUEREMOS DESCUARTIZARLA "Qué están buscando? descuartizarla? Florencia está destrozada" Se va a tener que ir del país está petera. pic.twitter.com/EDi2AZFQxm

"¿Ahora la quieren matar? Florencia se equivocó al dar una información que la producción le confirmó. Lamentablemente no puede mirar todo. Ella está muy mal. La conocen a Flor, te podrá gustar o no gustar, pero esto es mucho más delicado. Se equivocó, pero ¿por eso la van a matar?", cuestionó.

Finalmente, continuó defendiendo a su cliente y puso el foco en el delicado momento que atraviesa la artista a pesar de haber pedido disculpas: "¿La van a salir a descuartizar? ¿Qué le quieren hacer? ¿Quieren que se tire del balcón?", expresó totalmente indignado.

Los dichos de Florencia Peña, el origen del escándalo

Durante la mañana de este jueves, Florencia Peña cometió un grave error al anunciar al aire que Jorge, el padre de Lionel Messi, había fallecido. La noticia generó una gran conmoción en el estudio hasta que, minutos después, advirtieron que se trataba de una fake news.

"Flor Peña":

Porque en #ElShowDelVerano aseguraron que Jorge Messi había fallecido y luego aclararon que la noticia no estaba confirmada pic.twitter.com/uIINQLsoyF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026

Todo ocurrió durante la emisión del ciclo El Show del Verano, programa que conduce con Marley. En un momento, Flor interrumpió la conversación con tono serio: "Chicos, no quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi", lanzó con preocupación.

De manera inmediata, empezaron a surgir cuestionamientos en el piso. "¿Pero fue de golpe? ¿Qué pasó?", preguntó Peña, impactada por la supuesta novedad. Incluso, llegó a mencionar las posibles consecuencias que podría tener para el futbolista. "Duro, ¿no? En el medio del Mundial. Se va a tener que ir", comentó.

Inmediatamente, las imágenes se viralizaron en las redes sociales y los usuarios no la perdonaron. Fueron muchos los periodistas que cuestionaron duramente su rol al frente de un medio de comunicación y cómo pudo dar una información de semejante magnitud al aire sin haberla chequeado antes.