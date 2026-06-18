Florencia Peña rompió en llanto y pidió disculpas: "Mis más sinceras disculpas a la familia Messi"

Durante las últimas horas, Florencia Peña vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera televisiva. Luego de dar al aire en LUZU una información sin verificar, se desató un fuerte revuelo en las redes sociales y recibió duras críticas. Tras la repercusión, la actriz rompió el silencio y pidió disculpas durante un móvil con el programa DDM: “Pido mis más sinceras disculpas”.
La actriz, quedó en el centro de la tormenta y durante un móvil con un programa de América, declaró al borde del llanto, según explicó, ella desconocía por completo que se trataba de un dato erróneo y aseguró que recibió la información a través de la producción mientras estaba conduciendo.
Florencia Peña pidió disculpas a la familia Messi
"Fue una situación que no estoy acostumbrada a que me pase. Estaba al aire, me dijeron por la cucaracha la noticia, me invitaron a que la diga. No tengo ni teléfono ni computadora abierta, no veo lo que pasa afuera", comenzó diciendo.
En ese sentido, dejó en claro que ella repitió lo que le dijeron desde la cucaracha, “escuché de lo que se estaba hablando y sabía que había una enfermedad, y a partir de ahí hablé y dije lo que estaba diciendo".
Lejos de desligarse de la situación, pidió disculpas por el grave error, "las cuestiones internas las manejaré internamente, quien se tenga que hacer responsable, pero doy la cara porque fui quien lo dijo. Pido mis más sinceras disculpas si lastimé a alguien. Siempre me he hecho cargo de todo y si tengo que pedir disculpas, lo hago de verdad", declaró visiblemente angustiada.
También explicó que ella pensó que la información era verdad, porque confío en la productora, "La productora me estaba diciendo por cucaracha esto y no tenía por qué no creer que era así. Pero como fui yo quien lo dijo, pido mis más sinceras disculpas".
Para finalizar el móvil, la actriz le habló directamente a la familia Messi, “quiero pedirle disculpas a la familia de Messi, sobre todo a la mamá, que la quiero mucho y me ha venido a ver al teatro. Le pido disculpas. Nunca fue mi intención dañar a nadie”, concluyó.