La drástica decisión de Flor Peña contra Nico Occhiato y Luzu TV: Ángel de Brito lo confirmó El conductor de LAM reveló la estrategia de la actriz contra el canal de streaming luego de haber sido desvinculada por la difusión de la fake news sobre la salud del papá de Lionel Messi. Agregar C5N en









Todo mal entre Flor Peña y Nico Occhiato. Redes sociales

Luego de todo el escándalo por la fake news sobre el cuadro de salud del papá de Lionel Messi, el conductor de LAM, Ángel de Brito, confirmó que Florencia Peña iniciará acciones legales contra Luzu TV si no le pagan el sueldo que tenía pactado hasta diciembre tras la desvinculación.

"Una mala para Luzu, porque Flor Peña está decidida a iniciar acciones legales. Quiero hacer una salvedad. Lo que plantearon desde el lado de Flor es que le paguen todo el contrato: 'Echame, pero pagame hasta diciembre'", contó el conductor respecto a cómo habían sido las cosas.

Es entonces que quedó claro que “si no le pagan el contrato, a la brevedad, va la carta documento".

FLORENCIA PEÑA INICIARÁ ACCIONES LEGALES CONTRA LUZU



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/DHUkElbtux — América TV (@AmericaTV) June 23, 2026 Peña contó en Intrusos:"Yo hablé con todos. Hablé con mi productora que banco a muerte. Ellos están muy tristes por todo lo que pasó. Yo no quiero echar culpas porque las cosas se dan como una concatenación de errores que deriva en lo que pasó. Todos tuvimos parte de culpa. Es más, les juro por mi vida, cuando salí del aire pedí que no los echaran"

Además, en Desayuno Americano contaron que por la tarde habrá una reunión entre Luzu y Flor Peña para determinar el futuro. Si le pagan el sueldo hasta fin de año, se terminan los problemas legales, si se niegan, habrá juicio.