Luego de todo el escándalo con Luzu TV en medio del Mundial 2026, tras el fallido de Flor Peña y el anuncio de la salud del padre de Lionel Messi, el capitán de la Selección argentina volvió a interactuar con un posteo de Nadie Dice Nada y Nico Occhiato. ¿Lo perdonó?
Todo surgió por un divertido video del programa matutino en el que fingen ser actores de doblaje e interpretan personajes con un guion ficticio. El momento causó las risas de todos los presentes y lo compartieron en redes sociales.
El clip recolectó más de 8 millones de vistas y miles de “me gusta”, entre ellos, el de Lionel Messi. Si bien, no es la primera vez que sucede, sí es la primera desde que se generó el escándalo con Luzu TV por Flor Peña.
De hecho, la cuenta cmdeluzu compartió en sus redes sociales lo sucedido y escribió: “¡Messi le dio like al clip de las actuaciones nono esto es espectacular!”. Y los fanáticos comenzaron a reaccionar al gran gesto del capitán de fútbol.
Lionel Messi ya se fue de Rosario y se reincorporó a Inter Miami tras el Mundial 2026
El astro Lionel Messi regresó a Estados Unidos y se reincorporó a los entrenamientos de Inter Miami, después de que transitara sus vacaciones en Rosario luego del Mundial 2026. El capitán de la Selección argentina comenzó a prepararse para los próximos partidos de las Garzas.
Messi arribó a Miami luego de que descansara en Rosario y no volviera a Buenos Aires junto a algunos futbolistas de la Selección argentina después de la Copa del Mundo, en la que la albiceleste jugó con garra la final con España pero perdió 1-0 y no pudo defender el título de Qatar 2022.
En este marco, el delantero se sumó al plantel de Inter Miami y apunta a optimizarse de cara a su próximo encuentro, que podría ser el 5 de agosto contra San Luis por la Leagues Cup. Previamente, el equipo de Guillermo Hoyos recibirá a Columbus Crew por la Major League Soccer (MLS).