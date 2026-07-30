El llamativo gesto de Lionel Messi con Luzu TV y Nico Occhiato: sorprendió a todos El capitán de la Selección argentina volvió a interactuar con el canal de streaming luego del escándalo con Flor Peña. ¿Qué hizo? Agregar C5N en









Messi y Occhiato, perdonados. Redes sociales

Luego de todo el escándalo con Luzu TV en medio del Mundial 2026, tras el fallido de Flor Peña y el anuncio de la salud del padre de Lionel Messi, el capitán de la Selección argentina volvió a interactuar con un posteo de Nadie Dice Nada y Nico Occhiato. ¿Lo perdonó?

Todo surgió por un divertido video del programa matutino en el que fingen ser actores de doblaje e interpretan personajes con un guion ficticio. El momento causó las risas de todos los presentes y lo compartieron en redes sociales.

El clip recolectó más de 8 millones de vistas y miles de “me gusta”, entre ellos, el de Lionel Messi. Si bien, no es la primera vez que sucede, sí es la primera desde que se generó el escándalo con Luzu TV por Flor Peña.

Redes sociales De hecho, la cuenta cmdeluzu compartió en sus redes sociales lo sucedido y escribió: “¡Messi le dio like al clip de las actuaciones nono esto es espectacular!”. Y los fanáticos comenzaron a reaccionar al gran gesto del capitán de fútbol.

Lionel Messi ya se fue de Rosario y se reincorporó a Inter Miami tras el Mundial 2026 El astro Lionel Messi regresó a Estados Unidos y se reincorporó a los entrenamientos de Inter Miami, después de que transitara sus vacaciones en Rosario luego del Mundial 2026. El capitán de la Selección argentina comenzó a prepararse para los próximos partidos de las Garzas.