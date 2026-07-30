IR A
IR A

El llamativo gesto de Lionel Messi con Luzu TV y Nico Occhiato: sorprendió a todos

El capitán de la Selección argentina volvió a interactuar con el canal de streaming luego del escándalo con Flor Peña. ¿Qué hizo?

Messi y Occhiato

Messi y Occhiato, perdonados.

Redes sociales

Luego de todo el escándalo con Luzu TV en medio del Mundial 2026, tras el fallido de Flor Peña y el anuncio de la salud del padre de Lionel Messi, el capitán de la Selección argentina volvió a interactuar con un posteo de Nadie Dice Nada y Nico Occhiato. ¿Lo perdonó?

Lionel Messi se reincorporó a Inter Miami.
Te puede interesar:

Messi ya se fue de Rosario y se reincorporó a Inter Miami tras el Mundial 2026

Todo surgió por un divertido video del programa matutino en el que fingen ser actores de doblaje e interpretan personajes con un guion ficticio. El momento causó las risas de todos los presentes y lo compartieron en redes sociales.

El clip recolectó más de 8 millones de vistas y miles de “me gusta”, entre ellos, el de Lionel Messi. Si bien, no es la primera vez que sucede, sí es la primera desde que se generó el escándalo con Luzu TV por Flor Peña.

De hecho, la cuenta cmdeluzu compartió en sus redes sociales lo sucedido y escribió: “¡Messi le dio like al clip de las actuaciones nono esto es espectacular!”. Y los fanáticos comenzaron a reaccionar al gran gesto del capitán de fútbol.

Lionel Messi ya se fue de Rosario y se reincorporó a Inter Miami tras el Mundial 2026

El astro Lionel Messi regresó a Estados Unidos y se reincorporó a los entrenamientos de Inter Miami, después de que transitara sus vacaciones en Rosario luego del Mundial 2026. El capitán de la Selección argentina comenzó a prepararse para los próximos partidos de las Garzas.

Messi arribó a Miami luego de que descansara en Rosario y no volviera a Buenos Aires junto a algunos futbolistas de la Selección argentina después de la Copa del Mundo, en la que la albiceleste jugó con garra la final con España pero perdió 1-0 y no pudo defender el título de Qatar 2022.

En este marco, el delantero se sumó al plantel de Inter Miami y apunta a optimizarse de cara a su próximo encuentro, que podría ser el 5 de agosto contra San Luis por la Leagues Cup. Previamente, el equipo de Guillermo Hoyos recibirá a Columbus Crew por la Major League Soccer (MLS).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En sus vacaciones, Lionel Messi estuvo presente en un partido que se jugó en Rosario. 

Messi presenció un partido del ascenso, en su primera aparición pública tras el Mundial

Edul le pidió al capitán de la Selección que siga vistiendo la camiseta albiceleste.

El contundente mensaje de Gastón Edul tras perder ante Edu Aguirre en La velada del año

Lionel Messi entregó a cada uno de sus compañeros un regalo personalizado. 

Se supo el regalo de Messi para sus compañeros de la Selección tras la final del Mundial

La Selección argentina antes del partido frente a España por la final del Mundial 2026. 

El emocionante video de la Selección tras el Mundial: "La historia siempre la escribe Argentina"

Para la vidente el bajón tiene fecha de vencimiento y el rosarino volverá.

Una vidente famosa predijo si Lionel Messi seguirá en la Selección argentina: "Ya no es el mismo"

Tom Holland y Lionel Messi en una publicidad de la película Spider-Man: Brand new day.
play

Tom Holland se comparó con Lionel Messi por su estatura y lo definió como "el mejor de la historia"

últimas noticias

¿Luck Ra no la quería más a Joaqui?

El día exacto en el que Luck Ra admitió que no se quería casar con La Joaqui: "No vimos las señales"

Hace 2 minutos
Una famosa concursante abandonó el reality.

Preocupación: una participante abandonó un famoso reality tras pedir sustancias ilegales

Hace 32 minutos
La Joaqui sobre Tuli Acosta.

La frase letal de La Joaqui sobre Tuli Acosta que se filtró tras la separación con Luck Ra: "Me arruinó..."

Hace 33 minutos
Escandalo mundial contra la privatización del fútbol: la UEFA amenazó a la FIFA con abandonar sus competencias

Escandalo por la privatización del Mundial: la UEFA amenazó a la FIFA con abandonar sus competencias

Hace 44 minutos
Se separaron Luck Ra y La Joaqui.

No era por Tuli Acosta: revelaron la verdad detrás de la separación de Luck Ra y La Joaqui

Hace 46 minutos