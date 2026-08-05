El golpazo que recibió Nico Occhiato tras el escándalo de la fake news y que Migue Granados aprovechó La pelea del streaming por la audiencia es encabezada por Luzu y Olga. Sin embargo, un evento puntual modificó una marcada tendencia. Agregar C5N en









La puja por las visualizaciones sigue abierta entre las principales señales digitales.

El liderazgo que Nico Occhiato y Luzu TV habían mantenido durante gran parte del año en la competencia del streaming argentino cambió de manos. De acuerdo con las últimas estadísticas, Olga, el canal liderado por Migue Granados, finalizó el período con 74,12 millones de visualizaciones, un crecimiento del 7,3% que le permitió escalar al primer puesto entre las señales nacionales y ubicarse en el puesto 75 del ranking global.

En contraste, Luzu TV registró 73,9 millones de reproducciones, sufrió una caída del 21,9%, cedió el liderazgo y descendió al segundo lugar en Argentina, además de retroceder hasta el puesto 76 a nivel mundial. El cambio de posiciones marca uno de los movimientos más importantes desde que ambos proyectos comenzaron a disputarse el liderazgo del ecosistema digital. La baja de Luzu coincide con la crisis que desató la difusión de la fake news sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, durante un programa conducido por Florencia Peña.

La noticia fue desmentida pocos minutos después y generó una inmediata reacción de Occhiato, quien publicó un duro comunicado. "Lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes. Mi desacuerdo es total", expresó. Además, anunció una "revisión interna y una sanción contundente", al considerar que se trató de "un error inadmisible" para los estándares periodísticos y editoriales del canal.

Aunque semanas más tarde el empresario confirmó que mantuvo una reunión privada con Florencia Peña y buscó bajar el tono del conflicto, asegurando que "fue una charla buena, re piola" y descartando un enfrentamiento judicial entre ambas partes, el desgaste reputacional ya se había instalado. La controversia se extendió durante varias semanas, alimentó el debate sobre la responsabilidad en los medios digitales y mantuvo a Luzu en el centro de la agenda mediática.

En ese contexto apareció el dato que más golpea a Occhiato: por primera vez en varios meses, Olga terminó un mes completo por encima de Luzu TV en cantidad de reproducciones. Si bien no existe una confirmación oficial de que la caída responda exclusivamente al episodio de la fake news, el calendario muestra una coincidencia evidente entre la crisis de imagen de Luzu y el crecimiento sostenido del canal de Migue Granados.

Así fue la pelea por el rating en julio entre ambos canales de streaming. Cómo está la batalla por la audiencia en el streaming La competencia entre Luzu y Olga ya ocupa un lugar similar al que durante décadas protagonizaron Telefe y El Trece en la televisión abierta. Cada mes, los números de YouTube Ratings funcionan como el nuevo "minuto a minuto" del streaming, con una industria que sigue cada variación de audiencia para medir el impacto de sus contenidos, incorporaciones y coberturas especiales. Durante mayo y junio, Luzu había mantenido una ventaja importante con 86,27 millones y 94,62 millones de visualizaciones mensuales, respectivamente, frente a los 51,6 millones y 69,05 millones de Olga. Sin embargo, julio modificó completamente el escenario: mientras el canal de Occhiato retrocedió casi una cuarta parte de su audiencia, la propuesta de Migue Granados continuó creciendo hasta alcanzar el liderazgo. Esa combinación de caída de uno y ascenso del otro explica el cambio de mando. Analistas del sector atribuyen parte del crecimiento de Olga a la fuerte cobertura del Mundial 2026, con la participación de figuras como Gastón Edul, Nati Jota y el propio Migue Granados, quienes aprovecharon el enorme interés generado por la Selección Argentina y el torneo internacional. Al mismo tiempo, Luzu atravesó semanas marcadas por polémicas, rectificaciones públicas y discusiones sobre sus procesos internos de verificación de información, elementos que pudieron afectar la percepción del público.