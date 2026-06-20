Tras el escándalo, Florencia Peña estaría evaluando demandar a Nicolás Occhiato Según trascendió, la actriz se comunicó con Fernando Burlando para tomar cartas en el asunto luego de la desvinculación de Luzu. "Ella firmó un contrato hasta diciembre", aseguró el abogado. Agregar C5N en









Peña demandaría a Occhiato por daño a su imagen. Redes sociales

Florencia Peña estaría evaluando demandar a Nicolás Occhiato, el dueño de Luzu TV, luego de ser desvinculada del canal de streaming por anunciar al aire la muerte de Jorge Messi, información que resultó ser falsa.

Lo cierto es que, al terminar el programa y tomar dimensión de que lo que había dicho no era una simple fake news, sino una información de extrema gravedad que desataría una enorme polémica, la actriz apoyó la decisión de apartarla a ella y de despedir a dos productores de El Show del Verano.

Sin embargo, con el correr de las horas y tras el descargo de Nicolás Occhiato, en el que tomó distancia de la situación y no mostró ningún tipo de acompañamiento hacia la actriz, el escenario cambió por completo.

Según trascendió, Florencia Peña estaría negociando junto a sus abogados iniciar acciones legales contra Luzu al considerar que su imagen quedó seriamente perjudicada. Esa situación habría sido la que terminó de desestabilizarla. "Le haría juicio a Luzu, lo están evaluando", señalaron desde su entorno más cercano a Primicias Ya, programa que conduce Marina Calabró.

¿Florencia Peña le hará juicio a Luzu? La palabra de Fernando Burlando Desde Pasó en América se comunicaron con Fernando Burlando, quien aseguró que Florencia estaría evaluando la posibilidad de tomar acciones legales. "Hay un contrato firmado en marzo y terminaba en diciembre", comenzó diciendo el abogado, y luego profundizó: "Las cláusulas de rescisión no tenían nada que ver con lo que sucedió".