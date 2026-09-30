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Revelaron qué pasará con Joaquín Levinton en El Trece tras la fuerte denuncia de su ex: "El canal evalúa.."

El artista forma parte de uno de los programas más exitosos de la señal, pero tras la grave acusación en su contra, el canal evalúa qué decisión tomar sobre su futuro.

Desde el entorno del artista agradecieron el apoyo recibido.

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Redes sociales
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La denuncia fue dada a conocer en LAM, donde revelaron que una mujer llamada Paula acusó al músico de haber ejercido violencia física y psicológica durante la relación. Al aire, Karina Iavícoli brindó detalles del dramático testimonio de la presunta víctima y expuso algunos de los episodios que habría atravesado.

De acuerdo con el relato, la mujer habría mantenido una relación informal que duró alrededor de cinco años. “Después de un determinado tiempo, entiende que pasó por situaciones muy feas y quiere "que la gente conozca quién es él realmente'”.

La grave denuncia abrió un interrogante sobre qué pasará con el lugar de Joaquín Levinton en el jurado del ciclo de El Trece. Si bien el artista se pronunció en las redes sociales, desde Primicias Ya revelaron que dejó grabados ocho programas y que el canal estaría evaluando su continuidad.

“Ya grabó, esos van a salir, no es que se van a cancelar. De todos modos, me dicen que el canal quiere evaluar la continuidad o no”, detallaron.

Joaquín es jurado de Es mi Sueño

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Guido Kaczka rompió el silencio y prefirió "ser cauteloso"

Tras la repercusión, Guido Kaczka fue interceptado por la cámara de Intrusos y prefirió mantenerse al margen de la denuncia. “Mira, con estos temas voy a ser muy cauteloso, que es lo que hay que hacer porque afecta a personas”, expresó.

En ese sentido, el conductor del ciclo agregó: “No voy a hablar de esto por una cuestión de cautela y por ser muy prudente, como me parece que hay que ser. Insisto, y mil disculpas porque entiendo su trabajo, pero son temas en los que hay que ser cauteloso y eso es lo que intento y lo que voy a hacer desde mi lugar”.

Al ser consultado sobre si la denuncia contra el músico podría afectar su continuidad en el ciclo, evitó dar definiciones al respecto.

“No son cosas que hablaría acá en televisión, son temas tan delicados que afectan a las personas y la cosa me parece que tiene que ser, de mi parte por mi lugar y mi función, con mucha cautela. Veo lo que pasa a través de ustedes, pero en cuanto a mí el asunto es la cautel", concluyó.

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