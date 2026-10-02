IR A
IR A

Levantan un histórico programa de Telefe por problemas de rating: el desconcierto es total

El ciclo que regresó en abril llegaría a su fin a fines de noviembre por decisión de la nueva gerencia del canal.

 La reducción de costos ante el bajo rendimiento en el rating sería la principal razón detrás de la salida.

 La reducción de costos ante el bajo rendimiento en el rating sería la principal razón detrás de la salida.

La Peña de Morfi quedaría fuera de la programación de Telefe antes de que termine el año, en medio de una política de recorte de costos que viene aplicando la nueva gerencia del canal. El ciclo, que había regresado a la pantalla en abril para festejar sus diez años al aire, llegaría a su fin apenas unos meses después de ese relanzamiento, generando desconcierto entre quienes esperaban que la temporada especial por el aniversario se extendiera mucho más tiempo.

¿Qué va a pasar con La Peña de Morfi?
Te puede interesar:

Fuerte reacción de Telefe: qué pasará con La Peña de Morfi

Fue el periodista Damián Rojo quien dio la información en Los Profesionales con Flor, por El Nueve. "La Peña de Morfi, conducido por Diego Leuco y Carina Zampini, y un elencazo que hacen humor, deporte, cocina... llega a su fin a fines de noviembre", detalló, marcando una fecha concreta para la salida del programa de la grilla.

El periodista también se refirió a cómo se manejaría la situación laboral de quienes integran la producción. "Ya fueron notificados algunos productores, a quienes los van a reubicar en otro programa de la productora Corner, que es el de Sergio Lapegüe", explicó. Sin embargo, aclaró que no todos correrían la misma suerte. "Y a los demás... hay que ver si hay lugar para todos porque son un montón. Y los que hacen aire no creo que todos puedan ir al programa de Lapegüe", agregó Rojo.

El regreso del ciclo se había dado el domingo 12 de abril, en el marco de una temporada especial por los diez años al aire, con Carina Zampini sumándose a la conducción junto a Diego Leuco en reemplazo de Lizy Tagliani. En aquel momento, Zampini había expresado su entusiasmo por el relanzamiento. "Qué lindo estar acá, qué lindo equipazo que tenemos y qué lindo estar con todos ustedes de vuelta porque estamos de festejo", había dicho la conductora. La nueva temporada había sumado además a Santiago Giorgini, Nazareno Móttola, Pachu Peña, Pichu Straneo, Felicitas Pizarro y el Turco Husain como parte del elenco estable.

Por qué Telefe Levanta La Peña de Morfi

La panelista Naiara Vecchio sumó el contexto que explicaría la baja del ciclo histórico de la pantalla. "Tiene que ver con esta política de la nueva gerencia de abaratar costos y los contratos altos, si no rinden en rating, sacarlos...", señaló, vinculando directamente la salida del programa con una estrategia más amplia de reducción de gastos dentro del canal.

Esta explicación se relaciona con un fenómeno que se viene repitiendo en la televisión abierta argentina, donde los costos de producción altos ya no se justifican, para algunas productoras, cuando el rendimiento en el rating no acompaña. En ese sentido, La Peña de Morfi quedaría encuadrada dentro de los contratos altos que la nueva gerencia busca revisar o directamente eliminar de la grilla.

De confirmarse esta información, el regreso que había sido pensado como un festejo por el décimo aniversario del ciclo terminaría teniendo una vida mucho más corta de lo que se esperaba, cerrando apenas siete meses después de haber vuelto al aire con renovado elenco y conducción.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El programa conducido por Andy Kusnetzoff fue levantado del aire.

Levantaron PH: Podemos Hablar a pocos días de su regreso: se filtró el verdadero motivo

Telefe levanta La Peña de Morfi.

Telefe levanta La Peña de Morfi por bajo rating: cuándo será el último programa

Se vuelven a encender las hornallas más famosas.

Confirmado: las dos figuras del streaming que se suman a MasterChef

La primera emisión de la nueva temporada será este sábado a las 17 horas por Telefe.

Vuelve un clásico a Telefe con Marley en la conducción: la fecha confirmada

La correntina salió a criticar a la exdiputada.

Una ex Gran Hermano destrozó a otra exparticipante: "Estuvo con mis dos ex"

Una conductora no soporta a un colega de Telefe.

Sorprendente guerra entre dos figuras de Telefe: "Ya no se lo banca nadie"

últimas noticias

La Basílica de Luján recibirá miles de fieles.

Peregrinación a Luján 2026 con tormenta: a qué hora empieza la lluvia fuerte y cuándo mejora el tiempo

Hace 12 minutos
La participante encaró al jurado tras una devolución.

Picante: una participante de MasterChef se indignó y se le plantó al jurado

Hace 44 minutos
Soulé tenía 76 años.

Murió Ricardo Soulé, líder de Vox Dei y pionero del rock nacional

Hace 44 minutos
El hallazgo sobre los cráneos de los abelisáuridos abre una nueva línea de investigación.

¿Coqueteo o combate? El hallazgo sobre los cráneos de dinosaurios que cambia lo que sabíamos

Hace 48 minutos
Ante la cancelación, surgió una entrevista que tenía guardada como plan b.

"Nos cancelaron hace un ratito": impacto por la noticia que dio Mario Pergolini en su programa

Hace 56 minutos