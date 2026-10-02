Levantan un histórico programa de Telefe por problemas de rating: el desconcierto es total El ciclo que regresó en abril llegaría a su fin a fines de noviembre por decisión de la nueva gerencia del canal. Agregar C5N en









La reducción de costos ante el bajo rendimiento en el rating sería la principal razón detrás de la salida.

La Peña de Morfi quedaría fuera de la programación de Telefe antes de que termine el año, en medio de una política de recorte de costos que viene aplicando la nueva gerencia del canal. El ciclo, que había regresado a la pantalla en abril para festejar sus diez años al aire, llegaría a su fin apenas unos meses después de ese relanzamiento, generando desconcierto entre quienes esperaban que la temporada especial por el aniversario se extendiera mucho más tiempo.

Fue el periodista Damián Rojo quien dio la información en Los Profesionales con Flor, por El Nueve. "La Peña de Morfi, conducido por Diego Leuco y Carina Zampini, y un elencazo que hacen humor, deporte, cocina... llega a su fin a fines de noviembre", detalló, marcando una fecha concreta para la salida del programa de la grilla.

El periodista también se refirió a cómo se manejaría la situación laboral de quienes integran la producción. "Ya fueron notificados algunos productores, a quienes los van a reubicar en otro programa de la productora Corner, que es el de Sergio Lapegüe", explicó. Sin embargo, aclaró que no todos correrían la misma suerte. "Y a los demás... hay que ver si hay lugar para todos porque son un montón. Y los que hacen aire no creo que todos puedan ir al programa de Lapegüe", agregó Rojo.

El regreso del ciclo se había dado el domingo 12 de abril, en el marco de una temporada especial por los diez años al aire, con Carina Zampini sumándose a la conducción junto a Diego Leuco en reemplazo de Lizy Tagliani. En aquel momento, Zampini había expresado su entusiasmo por el relanzamiento. "Qué lindo estar acá, qué lindo equipazo que tenemos y qué lindo estar con todos ustedes de vuelta porque estamos de festejo", había dicho la conductora. La nueva temporada había sumado además a Santiago Giorgini, Nazareno Móttola, Pachu Peña, Pichu Straneo, Felicitas Pizarro y el Turco Husain como parte del elenco estable.

Redes sociales Por qué Telefe Levanta La Peña de Morfi La panelista Naiara Vecchio sumó el contexto que explicaría la baja del ciclo histórico de la pantalla. "Tiene que ver con esta política de la nueva gerencia de abaratar costos y los contratos altos, si no rinden en rating, sacarlos...", señaló, vinculando directamente la salida del programa con una estrategia más amplia de reducción de gastos dentro del canal.

Esta explicación se relaciona con un fenómeno que se viene repitiendo en la televisión abierta argentina, donde los costos de producción altos ya no se justifican, para algunas productoras, cuando el rendimiento en el rating no acompaña. En ese sentido, La Peña de Morfi quedaría encuadrada dentro de los contratos altos que la nueva gerencia busca revisar o directamente eliminar de la grilla. Captura de pantalla Telefe De confirmarse esta información, el regreso que había sido pensado como un festejo por el décimo aniversario del ciclo terminaría teniendo una vida mucho más corta de lo que se esperaba, cerrando apenas siete meses después de haber vuelto al aire con renovado elenco y conducción.