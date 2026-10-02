IR A
IR A

El anuncio importante de Sofi Martínez tras ser vista a los besos con Diego Leuco en el aeropuerto

Las imágenes y las apariciones públicas que se compartieron instalaron el rumor de un posible retorno. En sus redes, la periodista dio a conocer una novedad que generó impacto en miles de personas.

Sofía Martínez y Diego Leuco.

Sofía Martínez y Diego Leuco.

Sofi Martínez anunció a través de sus redes sociales que regresará a Córdoba el domingo 5 de octubre para cubrir el clásico entre Talleres y Belgrano por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026, en medio de los rumores que la vinculan con una reconciliación con Diego Leuco. La conductora, que acaba de volver de esa provincia, anticipó que el partido se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes con Talleres como local y pidió a los cordobeses que le envíen recomendaciones para hacer la mejor cobertura posible.

El conductor contó una llamativa anécdota con el cantante.
Te puede interesar:

Inesperado: la revelación en vivo de Pergolini sobre una historia muy famosa de Robbie Williams en Argentina

"Volví de Córdoba, pero le quiero decir a todos los cordobeses que vuelvo el domingo porque es el clásico entre Talleres y Belgrano. Esta vez el local es Talleres, así que voy a ir al Kempes", dijo la periodista en el anuncio. El partido está programado para las 17 horas del domingo y será transmitido por ESPN Premium.

En su anterior viaje a Córdoba se viralizaron videos de su cobertura, siguiendo a la hinchada de Belgrano, con presencia tanto en la cancha como afuera cubriendo la previa. Por esta razón, su viaje a esta provincia para cubrir el clásico generó un revuelo importante, sumando expectativa sobre el trabajo que realizará en el fin de semana.

Vieron a los besos a Sofi Martínez y Diego Leuco en el aeropuerto

La cuenta de Instagram lomaspopucom difundió un video donde se ve a Sofi Martínez y Diego Leuco juntos en un aeropuerto, despidiéndose antes de que él emprendiera un viaje. "Él estaba esperando, después él se fue de viaje, se despidieron con un abrazo y un beso en sus labios", detalló, encendiendo de inmediato las especulaciones sobre el vínculo entre ambos.

Las señales venían acumulándose desde hacía semanas. La participación de los dos en La Peña de Morfi (Telefe) fue uno de los momentos que más comentarios generó, por la complicidad y la naturalidad con la que interactuaron frente a las cámaras. Ninguno de los dos confirmó públicamente una reconciliación, pero sus recientes encuentros mantuvieron viva la expectativa entre quienes siguen su historia de cerca.

Leuco habló sobre la exposición en su ciclo de streaming Nadie Dice Nada de Luzu TV y reconoció cierta incomodidad con la repercusión. "Lo que me pasa con esto es que me da como pudorcito por tantos clips que hay", confesó. Y agregó: "No quiero ver mucho de las repercusiones porque ahí es donde me empieza a dar vergüenza y empezás a tomar dimensión de que expusiste un montón".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La participante encaró al jurado tras una devolución.

Picante: una participante de MasterChef se indignó y se le plantó al jurado

Ante la cancelación, surgió una entrevista que tenía guardada como plan b.

"Nos cancelaron hace un ratito": impacto por la noticia que dio Mario Pergolini en su programa

El programa conducido por Andy Kusnetzoff fue levantado del aire.

Levantaron PH: Podemos Hablar a pocos días de su regreso: se filtró el verdadero motivo

 La reducción de costos ante el bajo rendimiento en el rating sería la principal razón detrás de la salida.

Levantan un histórico programa de Telefe por problemas de rating: el desconcierto es total

Se vuelven a encender las hornallas más famosas.

Confirmado: las dos figuras del streaming que se suman a MasterChef

Una trabajadora acusó al artista tras perder su empleo.

Aseguran que Matías Alé motivó el despido de una trabajadora en un restaurante: qué dijo Ángel de Brito

últimas noticias

La Basílica de Luján recibirá miles de fieles.

Peregrinación a Luján 2026 con tormenta: a qué hora empieza la lluvia fuerte y cuándo mejora el tiempo

Hace 12 minutos
La participante encaró al jurado tras una devolución.

Picante: una participante de MasterChef se indignó y se le plantó al jurado

Hace 44 minutos
Soulé tenía 76 años.

Murió Ricardo Soulé, líder de Vox Dei y pionero del rock nacional

Hace 44 minutos
El hallazgo sobre los cráneos de los abelisáuridos abre una nueva línea de investigación.

¿Coqueteo o combate? El hallazgo sobre los cráneos de dinosaurios que cambia lo que sabíamos

Hace 48 minutos
Ante la cancelación, surgió una entrevista que tenía guardada como plan b.

"Nos cancelaron hace un ratito": impacto por la noticia que dio Mario Pergolini en su programa

Hace 56 minutos