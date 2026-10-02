El anuncio importante de Sofi Martínez tras ser vista a los besos con Diego Leuco en el aeropuerto Las imágenes y las apariciones públicas que se compartieron instalaron el rumor de un posible retorno. En sus redes, la periodista dio a conocer una novedad que generó impacto en miles de personas. Agregar C5N en









Sofía Martínez y Diego Leuco.

Sofi Martínez anunció a través de sus redes sociales que regresará a Córdoba el domingo 5 de octubre para cubrir el clásico entre Talleres y Belgrano por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026, en medio de los rumores que la vinculan con una reconciliación con Diego Leuco. La conductora, que acaba de volver de esa provincia, anticipó que el partido se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes con Talleres como local y pidió a los cordobeses que le envíen recomendaciones para hacer la mejor cobertura posible.

"Volví de Córdoba, pero le quiero decir a todos los cordobeses que vuelvo el domingo porque es el clásico entre Talleres y Belgrano. Esta vez el local es Talleres, así que voy a ir al Kempes", dijo la periodista en el anuncio. El partido está programado para las 17 horas del domingo y será transmitido por ESPN Premium.

En su anterior viaje a Córdoba se viralizaron videos de su cobertura, siguiendo a la hinchada de Belgrano, con presencia tanto en la cancha como afuera cubriendo la previa. Por esta razón, su viaje a esta provincia para cubrir el clásico generó un revuelo importante, sumando expectativa sobre el trabajo que realizará en el fin de semana.

Redes sociales Vieron a los besos a Sofi Martínez y Diego Leuco en el aeropuerto La cuenta de Instagram lomaspopucom difundió un video donde se ve a Sofi Martínez y Diego Leuco juntos en un aeropuerto, despidiéndose antes de que él emprendiera un viaje. "Él estaba esperando, después él se fue de viaje, se despidieron con un abrazo y un beso en sus labios", detalló, encendiendo de inmediato las especulaciones sobre el vínculo entre ambos.

Redes sociales Las señales venían acumulándose desde hacía semanas. La participación de los dos en La Peña de Morfi (Telefe) fue uno de los momentos que más comentarios generó, por la complicidad y la naturalidad con la que interactuaron frente a las cámaras. Ninguno de los dos confirmó públicamente una reconciliación, pero sus recientes encuentros mantuvieron viva la expectativa entre quienes siguen su historia de cerca.

Leuco habló sobre la exposición en su ciclo de streaming Nadie Dice Nada de Luzu TV y reconoció cierta incomodidad con la repercusión. "Lo que me pasa con esto es que me da como pudorcito por tantos clips que hay", confesó. Y agregó: "No quiero ver mucho de las repercusiones porque ahí es donde me empieza a dar vergüenza y empezás a tomar dimensión de que expusiste un montón".