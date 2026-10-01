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Levantaron un programa de El Trece: desconcierto por un ciclo con dos figuras que generaba expectativa

La señal tomó una decisión inesperada antes del estreno de una de sus nuevas apuestas, que prometía reunir humor, actualidad y una dupla inédita.

El canal no emitirá un envio que prometía dar que hablar.

El canal no emitirá un envio que prometía dar que hablar.

El Trece modificó sobre la marcha una de las apuestas que había preparado para renovar su programación en su señal de aire. La decisión trascendió en las últimas horas y alcanzó a una propuesta que reunía a dos nombres conocidos en una combinación poco habitual.

Guido Kaczka conduce el programa.
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El proyecto había sido incorporado por el propio canal entre sus estrenos de septiembre y estaba pensado para reforzar una franja particularmente competitiva. Sin embargo, el debut nunca llegó y las últimas informaciones indican que el envío quedó fuera de la grilla antes de estrenarse.

Qué se sabía sobre el programa que canceló El Trece

El ciclo era Todo sigue igual, una propuesta semanal que iba a reunir a Roberto Moldavsky y Tomás “Toto” Kirzner. El propio El Trece lo había promocionado a comienzos de septiembre como uno de sus próximos estrenos, aunque en aquella publicación oficial el canal presentó a Kirzner como “Toto Suar”.

La apuesta estaba proyectada para las noches de los domingos y buscaba explotar la diferencia generacional entre sus conductores. Su lema sintetizaba justamente esa idea: “Dos generaciones, una misma vereda”, con dos miradas distintas sobre los mismos acontecimientos pero sin plantear una dinámica de enfrentamiento.

"Todo Sigue Igual", el ciclo de Roberto Moldavsky y Toto Kirzner.

Según había adelantado la periodista Silvina Lamazares, el programa recorrería los principales hechos de cada semana mediante noticias, archivos televisivos, contenidos de redes sociales, humor y comedia. La intención era abordar desde la risa aquello que el proyecto definía como “el absurdo cotidiano que vivimos los argentinos”.

La estructura también contemplaba invitados famosos, especialistas, humoristas y una banda en vivo, además de un espacio especialmente pensado para Moldavsky. El comediante tendría al menos un monólogo semanal para repasar la actualidad con su estilo, dentro de una propuesta cercana al formato de late night show.

La elección de Moldavsky y Kirzner tampoco era completamente azarosa. Aunque no habían encabezado juntos un programa, Toto trabajó durante tres años con Eial Moldavsky, hijo de Roberto, en Sería increíble, de Olga; además, las versiones previas al estreno señalaban que en los ensayos había surgido una dinámica apoyada en “humor e improvisación”.

Pero el proyecto finalmente no llegará a la pantalla según la información conocida este miércoles: Todo sigue igual fue cancelado antes de emitir su primera entrega. Hasta el último reporte consultado no había trascendido una explicación oficial del canal sobre los motivos de la baja, por lo que atribuirla a un eventual temor al rating o a las críticas en redes sería, por ahora, una interpretación y no una causa confirmada por El Trece.

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