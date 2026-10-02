Inesperado: Rockstar filtró un dato clave sobre el final del GTA VI

Rockstar Games dio a conocer un detalle muy particular e innovador sobre cómo se experimentará Grand Theft Auto VI una vez que el jugador complete la historia principal. A poco más de un mes del lanzamiento previsto para el 19 de noviembre, la desarrolladora confirmó que terminar la campaña no significa haber recorrido todo el mapa, que será mucho más grande de lo que la trama por sí sola permite explorar.

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La idea detrás de esta decisión de diseño es que el jugador tenga motivos reales para desviarse del camino principal y descubrir el mundo de Vice City y Leonida por su cuenta. Según lo que adelantó Rockstar, quien se mueva de misión en misión sin apartarse de la ruta habitual se encontrará, al terminar la historia, con zonas prácticamente inexploradas esperándolo.

El mapa de GTA VI será aproximadamente el doble de grande que el de GTA V, lo que ya anticipa decenas de horas de contenido solo para recorrerlo. Pero la confirmación de que la narrativa no cubrirá todos esos rincones agrega una capa adicional a la propuesta, apostando por la exploración libre como parte central de la experiencia.

Este enfoque recupera una de las sensaciones más valoradas de la saga , la de perderse por el mapa y descubrir lugares o situaciones por casualidad, algo que en GTA VI promete cobrar una dimensión inédita por el tamaño y la variedad del territorio disponible.

Además de Vice City como núcleo central, el mapa de GTA VI incluirá zonas diversas como Grassrivers, Leonida Keys, Port Gellhorn, Ambrosia y el parque nacional de Mount Kalaga, cada una con una estética diferente que por ahora solo se conoce a través de los pocos minutos filtrados y los tráilers oficiales.

El mundo fue diseñado con un alto nivel de detalle en cuanto a vida y dinamismo, con una gran variedad de animales y distintos fenómenos meteorológicos que buscan hacer de Leonida un entorno que cambia y reacciona. Esto le da sentido a salir a explorar sin un destino concreto, ya que el mapa tendrá comportamientos propios más allá de las misiones.

En cuanto al modo online, Rockstar confirmó que no estará disponible en el lanzamiento del 19 de noviembre. El multijugador llegará en una etapa posterior e incluirá el regreso de carreras, juegos y combates entre jugadores reales. Ese detalle convierte a la exploración del mapa en solitario, antes de la llegada del online, en una experiencia con valor propio para quienes quieran conocer cada rincón antes de que el mundo se llene de otros jugadores.

El juego se lanzará el 19 de noviembre en PS5, Xbox Series X y Xbox Series S, con un precio de salida de 80 dólares para la edición estándar y de 100 para la Ultimate Edition.