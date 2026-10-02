Levantaron PH: Podemos Hablar a pocos días de su regreso: se filtró el verdadero motivo Una sorpresiva decisión del canal obligó a frenar el clásico ciclo de entrevistas del prime time del fin de semana. Agregar C5N en









El programa conducido por Andy Kusnetzoff fue levantado del aire. Telefe

A poco tiempo del regreso de una nueva temporada de PH: Podemos Hablar, las autoridades de Telefe tomaron una drástica determinación que sacudió la programación habitual del fin de semana. Según confirmaron fuentes allegadas a la señal de las tres pelotas, el emblemático ciclo conducido por Andy Kusnetzoff no saldrá al aire este sábado 3 de octubre por el partido de la Selección argentina ante Burkina Faso.

Sin embargo, los movimientos de la grilla no se limitarán únicamente a la jornada del sábado. La reestructuración continuará el martes 6 de octubre, fecha en la que tampoco se emitirá una nueva entrega de MasterChef Celebrity. En este caso, será por el encuentro del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, en la despedida de Lionel Messi ante Benín. Las altas esferas del canal decidieron volcar todos sus recursos técnicos y humanos en una transmisión especial que comenzará desde las primeras horas de la mañana directamente desde las instalaciones del Estadio Monumental.

Este sábado vuelve PH. El despliegue no solo contemplará la previa y el desarrollo del partido de fútbol, sino que sumará la presencia en vivo de numerosas celebridades del ambiente artístico y mediático para acompañar el emotivo homenaje.

Frente a este escenario deportivo de relevancia internacional, Telefe optó por reordenar sus prioridades en pantalla y pausar temporalmente dos de sus tanques de entretenimiento más convocantes. De esta forma, el ciclo de entrevistas de Andy Kusnetzoff deberá esperar unos días para reencontrarse con la audiencia y retomar su lugar habitual en el prime time televisivo.

Edith Hermida destrozó a Andy Kusnetzoff Una verdadera bomba estalló en el ambiente de la farándula tras las picantes declaraciones que disparó Edith Hermida en la pantalla de El Nueve. La histórica panelista de Bendita TV, quien acaba de sumarse a las filas de Telefe como participante de MasterChef Celebrity, apuntó directamente contra Andy Kusnetzoff al presentar un informe periodístico. Con su inconfundible estilo sarcástico, la periodista se despachó sin filtros contra la figura de PH, Podemos Hablar e imaginó una particular dinámica para su ciclo: “Que den un paso al frente los que no dejan hablar a sus compañeros”..

Lejos de atenuar sus críticas, la conductora profundizó su postura y trasladó su análisis hacia el desempeño del presentador en Perros de la calle, el clásico programa radial que encabeza desde hace años. Sin guardarse nada frente a las cámaras, sentenció que: “en la radio interrumpe a todo el mundo” y remató al sostener que no deja expresarse a nadie en el estudio. Además, se hizo eco de los rumores del medio y lanzó: “Que den un paso al frente los que se llevan mal con los compañeros de trabajo y también con los agentes de prensa”. Pese a la dureza de sus chicanas televisivas, la figura del canal del grupo Octubre aclaró que en el plano personal el comunicador siempre mantuvo un trato amable con ella. Sin embargo, para cerrar su ácido monólogo y rematar el informe al aire, la panelista apeló a su clásico sentido del humor y planteó un desopilante enfrentamiento mediático entre dos grandes de la pantalla chica: “Habría que hacer un duelo entre Mirtha Legrand y Andy, a ver quién interrumpe más”.