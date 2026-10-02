P.U.L.P.O, en el mejor momento de su carrera y con nueva estética: cuándo y dónde estrenan "Quiero ver" La banda de rock prepara uno de los shows más importantes de su recorrido en medio de un constante crecimiento que le dio la oportunidad de tocar en grandes escenarios. “La música sigue siendo la misma, el estilo sigue siendo igual, lo que cambia es la imagen”, contaron a C5N. Agregar C5N en









P.U.L.P.O, la banda de rock del momento. P.U.L.P.O

La banda de rock P.U.L.P.O (Pensando Una Locura Para Otros) que decidió hacer un cambio radical en el último año: nuevos integrantes y nueva estética, se presenta este viernes 2 de octubre con un show que promete ser uno de los más importantes de su recorrido. Además, presentan su último sencillo “Quiero saber”. Joaquín Deheza contó todos los detalles en la previa.

“Para esta noche esperamos que sea un show muy enérgico más que nada. La banda creció bastante en comparación a los últimos shows, por ende, nos pudimos dar el lujo de apostar a hacer cosas más grandes, de incluir un staff y una crew mucho mejor”, contó el cantante de la banda en la previa de la presentación que será en Liverpool Club en Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los momentos más esperados será el estreno en vivo de “Quiero saber”, canción que se convirtió en la más escuchada de la banda desde su lanzamiento. Además, el grupo tendrá invitados de lujo como Juan Amón, cantante de Nuestro Romance, quienes tocan en Obras Sanitarias en noviembre, y Discontinuos Rock –quienes se presentan en The Roxy Live en diciembre-. “Tenemos invitados de primer nivel”, destacó el vocalista.

View this post on Instagram La presentación también llega después de un cambio importante en la imagen de P.U.L.P.O. La banda decidió apostar por una estética más marcada, inspirada en grupos que construyeron una identidad visual reconocible, como KISS y Slipknot. “La música sigue siendo la misma, el estilo sigue siendo igual, lo que cambia es la imagen”, explicó el cantante, quien aseguró que por primera vez se siente representado tanto por el aspecto visual como por el sonido del proyecto.

El proceso también incluyó cambios en la formación. Ramiro decidió dar un paso al costado por una cuestión personal, aunque continúa vinculado al proyecto. A partir de allí llegaron nuevos músicos: Leonel Mercado, guitarrista tucumano; Lucio Franco, en bajo; y Gonzalo Saavedra, en batería. Según explicó el cantante, desde el primer ensayo lograron una buena conexión y formaron “un re buen grupo tanto de trabajo como amistad”.

P.U.L.P.O Para P.U.L.P.O, la propuesta va más allá de la música, ya que la banda busca diferenciarse por la combinación entre sonido, estética y puesta en escena. “Nosotros llevamos el show del under porteño a otro nivel: buscamos hacer un show de estadio en un bar”, aseguró el cantante. La intención es trasladar a escenarios pequeños elementos como luces, efectos, sonido y un equipo de trabajo más amplio. Qué se viene para P.U.L.P.O, la banda de rock que no para de crecer La agenda de P.U.L.P.O continuará el 30 de octubre en Haedo, en Zona Oeste, donde se presentarán en Súper Reverb Bar. La banda fue convocada por Martín, dueño del lugar, para ser una de las primeras agrupaciones en tocar allí. El cantante adelantó que será un show con una propuesta “al estilo teatro”. P.U.L.P.O Además, el grupo tiene en carpeta una presentación para el 28 de enero en Niceto Club, aunque todavía debe confirmarse. Allí participarían de un festival con bandas de Uruguay, en lo que sería el escenario más grande hasta el momento. Mientras tanto, la banda pone todas sus energías en el show de esta noche y en una presentación que busca mostrar hasta dónde puede crecer su propuesta dentro de la escena under.