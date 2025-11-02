El polémico homenaje de Mauro Icardi a la China Suárez: "Borró a las hijas..." El futbolista de Galatasaray sorprendió con su nueva distinción para la actriz y generó un fuerte revuelo en redes sociales.







Mauro Icardi sorprendió con su polémico homenaje para la China Suárez. Instagram

El futbolista Mauro Icardi realizó un polémico homenaje a la China Suárez y la noticia no tardó en recorrer las redes sociales, ya que el propio jugador de Galatasaray fue quien se encargó de revelar la situación en su cuenta de Instagram y sus millones de seguidores recordaron una publicación viral de Wanda Nara.

A través de su Instagram, el futbolista de Galatasaray mostró su nuevo par de botines de la marca Nike e hizo énfasis en la dedicatoria que le colocó en su pie izquierdo, donde colocó un emoji de la bandera de Argentina y "China 9". De esta manera, remarcó su ciudadanía, su actual pareja y el número que lo llevó a la fama mundial.

Pero, sin muchos minutos desde esta publicación, sus seguidores recordaron cuando había hecho lo mismo pero con los nombres de sus hijas Francesca e Isabella, quienes ya no están en ninguna parte de los botines. En el pasado, Icardi había agregado las siglas VCS (Valentino, Constantino y Benedicto, hijos de Maxi López y Wanda Nara), mientras que luego decidió sustituirlas por RMA (Rufina, Magnolia y Amancio, hijos de la China Suárez).

Mauro Icardi botines hijas China Suárez Mauro Icardi cambió a sus hijas por la China Suárez. Redes sociales Meses atrás, Wanda Nara fue quien hizo mención a lo ocurrido con sus botines: "Que te tengan que obligar a pagar la obra social de tus propios hijos es lo más bajo que un 'millonario' puede hacer, qué letritas ni letritas. Yo no pongo las iniciales en mis tacos altos, yo me ocupo de todo lo que el despechado incumple. Pasaron ya 10 meses porque usas el dinero en retrasar el pago de las que llevas en tus botines. Ridículo". Por eso, el conflicto todavía parece muy lejos de quedar resuelto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/wanditanara/status/1946197789366775825&partner=&hide_thread=false Que te tengan que obligar a pagar la obra social de tus propios hijos , de manera urgente y alimentos Es lo más bajo que un “millonario” puede hacer que letritas ni letritas . Yo no pongo las iniciales en mis Tacos altos yo me ocupo de todo lo que el despechado incumple .… — Badbitch (@wanditanara) July 18, 2025 Wanda Nara debe pagar una multa multimillonaria: qué pasó La mediática Wanda Nara debe pagar una multa multimillonaria luego de volver a mostrar a sus hijas con Mauro Icardi en redes sociales, algo que tenía absolutamente prohibido hace varios meses con motivo de la causa que tiene con el futbolista de Galatasaray.