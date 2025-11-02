El polémico homenaje de Mauro Icardi a la China Suárez: "Borró a las hijas..."

A través de su Instagram, el futbolista de Galatasaray mostró su nuevo par de botines de la marca Nike e hizo énfasis en la dedicatoria que le colocó en su pie izquierdo, donde colocó un emoji de la bandera de Argentina y "China 9". De esta manera, remarcó su ciudadanía, su actual pareja y el número que lo llevó a la fama mundial.
Pero, sin muchos minutos desde esta publicación, sus seguidores recordaron cuando había hecho lo mismo pero con los nombres de sus hijas Francesca e Isabella, quienes ya no están en ninguna parte de los botines. En el pasado, Icardi había agregado las siglas VCS (Valentino, Constantino y Benedicto, hijos de Maxi López y Wanda Nara), mientras que luego decidió sustituirlas por RMA (Rufina, Magnolia y Amancio, hijos de la China Suárez).
Meses atrás, Wanda Nara fue quien hizo mención a lo ocurrido con sus botines: "Que te tengan que obligar a pagar la obra social de tus propios hijos es lo más bajo que un 'millonario' puede hacer, qué letritas ni letritas. Yo no pongo las iniciales en mis tacos altos, yo me ocupo de todo lo que el despechado incumple. Pasaron ya 10 meses porque usas el dinero en retrasar el pago de las que llevas en tus botines. Ridículo". Por eso, el conflicto todavía parece muy lejos de quedar resuelto.
