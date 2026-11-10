10 de noviembre de 2026 Inicio
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Al menos un millón de personas acompañan al papa León XIV en Córdoba en una nueva masiva misa

Desde la tarde del lunes, los fieles cordobeses comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del predio de FAdeA para recibir al Sumo Pontífice. Muchos decidieron pasar la noche para asegurar su lugar cerca del Papa, mientras que otros llegaron bien temprano por la mañana.

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Córdoba espera por el papa León XIV

Córdoba espera por el papa León XIV

El papa León XIV llegó a la provincia de Córdoba este martes por la mañana para brindar otra masiva misa en el predio de FAdeA ante al menos un millón de personas, de acuerdo con las estimaciones del gobierno cordobés.

La triste noticia que recibió el papa León.
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Durante su homilía, el Papa destacó "el compromiso en la construcción de una patria fraterna y solidaria" al recordar a María Antonia de Paz y Figueroa, también conocida como Mama Antula, canonizada por Francisco en 2024, y al cura José Gabriel Brochero, el cura gaucho oriundo de Córdoba. "Hagamos memoria agradecida", pidió.

En la previa de la misa, el cronista de C5N cordobés Beto Pereyra habló con los fieles que llegaron al predio desde la noche del lunes y la madrugada del martes para conocer sus historias. "Vine desde temprano, espero mucha gente y un lindo clima. Espero que el Papa nos traiga amor, paz y trabajo", contó uno de los peregrinos de Córdoba capital.

"Somos ocho, vinimos toda la familia. Seguro que nos va a dar un mensaje algo lindo. Trajimos agua, hielo y cosas para poder estar tenquilos", contó otro.

El periodista también habló con peregrinos que comenzaron su viaje desde Villa Mercedes, en San Luis: "Salimos a la noche y llegamos esta mañana, ahora estamos yendo a la zona a ver si lo podemos ver cerquita. Como está todo cortado, espero que traiga bendiciones para todo el país. Es una multitud de gente... nos moviliza la fé, somos muy católicos. Pedimos por todos porque el país está muy complicado".

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Cómo sigue el viaje del Papa en Córdoba

Como parte de la continuidad de su gira por Argentina, luego de la misa multitudinaria más tarde se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Por la tarde, el Sumo Pontífice regresará a la Ciudad de Buenos Aires para participar de un nuevo evento masivo en el Monumento de los Españoles, donde este lunes brindó una homilía ante más de 2 millones de personas: en esta ocasión, encabezará una vigilia con jóvenes a partir de las 20.15.

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