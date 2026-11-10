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El emotivo comunicado de Los Palmeras por la muerte de Marcos Camino

En una publicación en Instagram, la agrupación despidió a un referente de su historia, resaltó la pasión que marcó su recorrido artístico y acompañó a sus allegados, mientras solicitó prudencia en la difusión de información y consideración ante la situación que atraviesan sus familiares.

Los Palmeras despidieron de Marcos Camino con un comunicado en Instagram. 

Los Palmeras despidieron de Marcos Camino con un comunicado en Instagram. 

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Los Palmeras confirmaron este martes la muerte de Marcos Camino, acordeonista y fundador del grupo, a los 76 años en Santa Fe, a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde despidieron al músico y destacaron el lugar que ocupó en la historia de la banda.

Marcos Camino junto a Los Palmeras, en el aniversario de Colón, el club de sus amores.
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El texto oficial comenzó con una confirmación directa: "Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino". Luego, la banda recordó al acordeonista como "un referente fundamental" de su historia y aseguró que su legado y su pasión por la música permanecerán para siempre en las canciones del grupo.

En el mismo mensaje, los integrantes de la emblemática banda expresaron su acompañamiento a los seres queridos del músico y solicitaron que se respete la intimidad familiar, además de reclamar prudencia y responsabilidad al momento de difundir información vinculada con el caso en medio de la conmoción que atraviesa al ambiente musical.

El mensaje de Los Palmeras tras la muerte de su fundador y acordeonista Marcos Camino.

El mensaje de Los Palmeras tras la muerte de su fundador y acordeonista Marcos Camino.

En febrero de 2026, el músico había anunciado que dejaría los escenarios, una decisión que comunicó a través de un video publicado en sus redes sociales oficiales y dirigido a sus seguidores. En ese mensaje, explicó que "por una cuestión de edad" y "por una cuestión de salud" decidió dejar la banda.

Qué se sabe sobre la muerte de Marcos Camino en Santa Fe

Según la información publicada por UNO Santa Fe, el cuerpo del acordeonista fue encontrado por un familiar directo en un inmueble de calle Alvear al 4900, en la ciudad de Santa Fe, donde funcionaba su estudio de grabación, durante la tarde de este martes 10 de noviembre.

Tras el aviso, efectivos policiales y personal del servicio de emergencias se trasladaron hasta el domicilio y constataron el fallecimiento. Luego se iniciaron las actuaciones de rigor para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias del hecho a partir de los elementos reunidos en el lugar por las autoridades competentes.

Marcos Camino fue acordeonista y fundador de Los Palmeras, emblema de la cumbia santafesina.

Marcos Camino fue acordeonista y fundador de Los Palmeras, emblema de la cumbia santafesina.

Las primeras versiones difundidas por medios locales indican que Camino se habría quitado la vida, aunque esa información aclara que todavía no se conocen los resultados definitivos de la investigación ni una confirmación oficial sobre las circunstancias de la muerte.

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