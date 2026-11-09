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A casi un mes de separarse de Julieta Prandi, Emanuel Ortega se mostró acompañado y de fiesta

El músico publicó un video en sus redes sociales para volver a mostrarse en público y destacar que cuenta con el respaldo de sus seres queridos en el momento emocionalmente movido que atraviesa.

Emanuel Ortega.

Emanuel Ortega.

Emanuel Ortega reapareció en redes sociales con un video del cumpleaños de su hermana menor, Rosario, donde le deseó felicidades y zanjó las especulaciones sobre una supuesta interna familiar en el marco de su separación de Julieta Prandi. En las imágenes aparecen sus hermanos compartiendo el momento de celebración.

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"Feliz cumpleaños, Rosario", escribió en la historia que compartió con sus más de 164 mil seguidores. La mujer apareció rodeada de familiares y amistades mientras pedía los deseos antes de soplar las velitas.

Aún así, los fanáticos de los Ortega no se la dejaron pasar y señalaron que hacía mucho tiempo que no se lo veía en las reuniones familiares de forma pública.

Emanuel Ortega en el cumpleaños de su hermana menor, Rosario.

Emanuel Ortega en el cumpleaños de su hermana menor, Rosario.

Julieta Ortega saludó a la cantante con un video en su propia cuenta de Instagram y compartió una foto en la que aparecían ella, la cumpleañera, Martín y Emanuel.

El cumpleaños de su hermana se suma a la lista de sus primeras salidas de soltero luego de que Prandi compartiera el comunicado sobre su ruptura el 12 de octubre por la misma red social. Habían pasado apenas 27 días del casamiento de ambos, luego de seis años de noviazgo.

Julieta Prandi volvió a la radio y fue lapidaria con Emanuel Ortega

La conductora de La 100 aprovechó el móvil de Intrusos para aclarar rumores que estuvieron circulando. "Emanuel y yo sabemos lo que pasó. Lo único que voy a decir es que él no se enteró de mi decisión por redes sociales. Él sabía lo que estaba pasando y las decisiones que estaba teniendo", apuntó la actriz.

Julieta Prandi.

Julieta Prandi.

Prandi, en la vereda del estudio, sostuvo: "Estoy como cualquier persona que se separa después de seis años de una relación importante donde vivimos de todo. El duelo a todo el mundo le duele, así que estamos en eso".

Prandi destacó el rol de su oficio en su duelo: "Incluso en situaciones mucho peores que esta, mi trabajo me salvó. Esta no va a ser la excepción".

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