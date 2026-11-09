Gimena Accardi respondió a las críticas por su diferencia de edad con Seven Kayne: "El famoso patriarcado"

"Toda la vida los tipos de 40 salieron con chicas de 25", replicó la actriz a quienes cuestionaron su romance con el músico de 27 años.

Gimena Accardi dijo basta y salió con los tapones de punta a ponerle los puntos a todos los que critican su romance con Seven Kayne. Cansada de que la juzguen por llevarle 14 años al músico de 27, la actriz no se guardó nada y apuntó contra el "famoso patriarcado".

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En una entrevista radial con Catalina Dlugi, Gime apuntó fuerte contra la doble vara de la sociedad y los estereotipos de siempre, dejando en claro que a nadie le llama la atención cuando un hombre de 40 años sale con una chica de 25, pero, cuando la mujer es mayor, se la cuestiona. "Todo lo que puedan achacarnos van a estar achacándonos. El famoso patriarcado", lanzó en La Once Diez.

"Toda la vida, los tipos de 40 salieron con mujeres de 25", explicó la actriz de 41 años, y dejó claro que la diferencia de edad no representa un problema para la pareja: "Nunca fue un tema, no es un tema".

Pero la cosa no quedó solo en el enojo por los prejuicios con los que se mira a su actual pareja. La actriz también aprovechó para tirarle flores a su novio de 27 años al remarcar que viene remándola desde hace rato y que alcanzó la independencia económica y personal mucho antes de que sus caminos se cruzaran.

De hecho, lo definió sin vueltas: "Es una persona de 27 años, bastante adulta y muy madura. Es una persona que trabaja desde que tiene 18 años, que vive solo desde que tiene 18 años, que es súper maduro, súper inteligente".

Para cerrar el tema y dejar con la boca cerrada a los opinólogos, la artista hizo hincapié en que la diferencia de edad no afecta en la cotidianidad de la pareja ni a la hora de convivir. Desmintió rotundamente que las etapas de vida sean un problema y remató con una frase contundente: "Sinceramente, jamás sentimos la diferencia de edad en el día a día".

La historia de amor de Gimena Accardi y Seven Kayne tras su separación de Nico Vázquez

La historia de amor entre Accardi y el trapero Joaquín Cordovero comenzó a gestarse detrás de escena durante las grabaciones de TILF, la serie vertical que ambos protagonizaron. Aunque al principio circulaban fuertes rumores que ellos mismos se encargaban de desmentir ante la prensa durante la etapa de difusión de la ficción, el vínculo terminó trascendiendo la pantalla.

Este romance se blanqueó a principios de 2026, marcando un nuevo capítulo sentimental para la actriz tras poner fin a su extensa y muy recordada relación de pareja con Nicolás Vázquez.

Gimena Accardi y Seven Kayne.

Desde entonces, la pareja se mostró inseparable, compartiendo escapadas románticas a la costa argentina, viajes a España y momentos cómplices en redes sociales donde interpretan juntos canciones del músico como Todo mi amor. Más allá del revuelo mediático inicial y de los cuestionamientos por la diferencia de edad de 14 años, ambos lograron consolidar un vínculo cotidiano muy firme.