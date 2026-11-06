El brutal ida y vuelta entre Wanda Nara y la China Suárez en medio del escándalo con Mauro Icardi: "Negra de..."

En medio de la polémica ocurrida en la casa del futbolista en Nordelta, trascendió un tenso cruce entre la conductora y la actriz. Pepe Ochoa reveló el durísimo insulto que habría desatado la polémica.

Wanda Nara insultó a la China Suárez en medio de su pelea con Mauro Icardi.

En medio del escandaloso enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi, trascendieron nuevos detalles sobre lo ocurrido en la casa del futbolista en Nordelta, donde Eugenia "La China" Suárez también habría protagonizado un tenso cruce con la conductora.

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De acuerdo con la información que reveló Pepe Ochoa en el ciclo LAM, Nara habría tenido un tenso cruce con la pareja del delantero, quien se encontraba en el lugar. "Wanda llega a la casa, sale Mauro y empezaron a discutir a los gritos. Migueles intentaba conciliar. Esta discusión escaló hasta el nivel que se apersonaron varios móviles de Policía", comenzó diciendo.

Sin embargo, la presencia de la actriz habría enfurecido a la conductora, quien reaccionó aún peor cuando Suárez intentó intervenir en la fuerte discusión que mantenía la expareja, una actitud que no le habría caído nada bien a Wanda y que terminó por elevar aún más la tensión.

En ese contexto, Ochoa aseguró que la conductora habría reaccionado con un durísimo insulto dirigido a la actual pareja de Icardi: "Cerrá el orto, no te metas, negra de mierda".

Denisse Dumas abrió LAM con un tono muy distinto al de todos los días y anticipó un nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, que habría requerido la intervención de la Policía y la Justicia.

"Hay un escándalo con Wanda y Mauro, hay Policía, guardia de por medio, hospital. Están declarando en la Fiscalía de Tigre", comenzó diciendo la conductora.

De acuerdo con la información que reveló Pepe Ochoa, la empresaria tuvo que interrumpir una grabación tras recibir un llamado telefónico que la alertó sobre lo que estaba ocurriendo. "A las 6, Wanda estaba grabando, recibe un llamado. Intentamos hablar con Nora y Wanda, no nos atendieron. Accedimos a algo que va a llamar la atención: hay un parte policial que dice 'lesiones', así está caratulado. Los detalles no los tenemos", explicó el panelista.

NUEVO ESCÁNDALO ENTRE WANDA E ICARDI: INTERVINO LA POLICÍACc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk https://t.co/I9fJ9JGonR — América TV (@AmericaTV) November 6, 2026

En ese contexto, Ochoa relató cómo se habría desencadenado el conflicto: "Wanda llega a la casa, sale Mauro y empezaron a discutir a los gritos. Migueles intentaba conciliar. Esta discusión escaló hasta el nivel que se apersonaron varios móviles de Policía".

Sin embargo, uno de los datos más preocupantes que trascendió fue la presunta intervención de una ambulancia y el traslado a un centro médico. "Sí sabemos que, antes de ir a la Fiscalía, la ambulancia pasó por un hospital para revisar a un personaje", el panelista, quien deslizó que podría tratarse de Wanda Nara, aunque no pudo confirmarlo.

Además, Ochoa dio a conocer detalles del supuesto parte policial: "El parte policial dice 'lesiones'. Entrevistaron a Wanda y Mauro. El señor Icardi se niega a ser entrevistado. Wanda se traslada a la Fiscalía. Hubo una intervención de la UFI por lesiones".