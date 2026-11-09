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La Sole cantó en vivo en el Monumento de los Españoles, a la espera de la llegada del papa León XIV

La artista de Arequito también compartió escenario con su hermana, Natalia. “Es un honor estar acompañándolos. Ojalá este día histórico se quede guardado con nosotros y para siempre en nuestros corazones”, indicó.

Miles de fieles disfrutaron de la presentación de La Sole antes de la llegada del papa León XIV

Miles de fieles disfrutaron de la presentación de La Sole antes de la llegada del papa León XIV

Soledad Pastorutti fue una de las artistas argentinas que cantó en vivo en la previa de la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles.

La cantante le dio un valioso consejo al conductor.
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Rodeada de una multitud de personas que están en Palermo desde las primeras horas de este lunes, la artista de Arequito se subió al impresionante escenario que se montó sobre Avenida del Libertador para ponerle música al encuentro más esperado de la llegada de su Santidad en Argentina.

La Sole cantó con un breve repertorio donde se destacaron las canciones Oración del Remanso, Alma misionera interpretada a dúo junto a su hermana Natalia Pastorutti, Hallelujah (Aleluya) de Leonard Cohen y cerró con un mix de Entré a mi pago sin golpear y A don Ata, desatando la euforia de los presentes.

“Es un honor estar acompañándolos. Ojalá este día histórico se quede guardado con nosotros y para siempre en nuestros corazones”, deseó ante los fieles presentes.

Sobre el mismo escenario, también se espera la presencia de otros artistas nacionales como Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Verónica Sanfilippo, Magnificat y Corrientes Purajhei. Más tarde, Agustín Day participará del encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, previsto para las 16.10.

Quiénes son los otros artistas que tendrán su presentación en la presencia de León XIV en Argentina

Durante la tarde de este martes, habrá más actividades en el Monumento a los Españoles dedicado a los jóvenes. Allí, están confirmadas las presencias de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, junto con Alan Madanes, Lucas Rodríguez, Banuev y Tati Domínguez.

En esa línea, la conducción estará a cargo de Sofía Martínez e Ignacio Girón, mientras que el Ballet Maia Roldán formará parte de la propuesta escénica. El encuentro va a tener lugar en el Monumento de los Españoles, después de la vuelta del Papa desde Córdoba.

En Córdoba, también habrá una importante programación: la vigilia y la misa previstas en el predio de la Escuela de Aviación Militar contarán con Jairo y Jorge Rojas, dos referentes de la música popular argentina. La grilla incluye además a José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae.

El último gran escenario será Luján. Luciano Pereyra participará de la vigilia y la misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, previstas para el miércoles 11 de noviembre, donde estará acompañado por Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa. La actividad cerrará la agenda pública de León XIV antes de su partida hacia Perú.

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