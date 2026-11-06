Escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi en la casa de los sueños: gritos, patrulleros y una denuncia por lesiones La conductora interrumpió las grabaciones de MasterChef tras recibir un llamado de su hija y salió rumbo a la casa del futbolista en Nordelta. Denuncia, lesiones y la intervención de una ambulancia. Agregar C5N en









Wanda Nara intervino con la Policía tras una llamada de su hija. Redes sociales

La edición de LAM de este viernes comenzó con la noticia bomba de un grave conflicto. Denisse Dumas abrió el ciclo de espectáculos con un tono muy distinto al de todos los días y anticipó un nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, que habría requerido la intervención de la Policía y la Justicia.

"Hay un escándalo con Wanda y Mauro, hay Policía, guardia de por medio, hospital. Están declarando en la Fiscalía de Tigre", comenzó diciendo la conductora.

De acuerdo con la información que reveló Pepe Ochoa, la empresaria tuvo que interrumpir una grabación tras recibir un llamado telefónico que la alertó sobre lo que estaba ocurriendo. "A las 6, Wanda estaba grabando, recibe un llamado. Intentamos hablar con Nora y Wanda, no nos atendieron. Accedimos a algo que va a llamar la atención: hay un parte policial que dice 'lesiones', así está caratulado. Los detalles no los tenemos", explicó el panelista.

En ese contexto, Ochoa relató cómo se habría desencadenado el conflicto: "Wanda llega a la casa, sale Mauro y empezaron a discutir a los gritos. Migueles intentaba conciliar. Esta discusión escaló hasta el nivel que se apersonaron varios móviles de Policía".

ESCÁNDALO CON WANDA: ASÍ HABLABA ICARDI CON LA POLICÍA



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/VJEFgaCLPS — América TV (@AmericaTV) November 6, 2026 La intervención de una ambulancia en medio del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi Sin embargo, uno de los datos más preocupantes que trascendió fue la presunta intervención de una ambulancia y el traslado a un centro médico. "Sí sabemos que, antes de ir a la Fiscalía, la ambulancia pasó por un hospital para revisar a un personaje", aseguró el panelista, quien deslizó que podría tratarse de Wanda Nara, aunque no pudo confirmarlo.