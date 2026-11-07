Qué dice el parte oficial de la Policía tras la denuncia de Wanda Nara a Mauro Icardi

Este viernes, la hija mayor de Wanda Nara y Mauro Icardi fue retirada del domicilio de su papá luego de una denuncia por presuntas amenazas y agresiones. Qué dice el parte policial.

La niña solicitó irse con su madre durante una intervención de los efectivos en el barrio La Isla de Nordelta, partido de Tigre, tras el llamado y alerta al 911 por presunta violencia infantil.

De acuerdo con el documento difundido en SQP, la intervención comenzó alrededor de las 17 horas, cuando personal del Comando de Patrullas de Tigre acudió a un lote del complejo tras recibir un aviso al 911 por una posible situación de violencia infantil. Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con Wanda Nara, quien les informó que su hija le había enviado mensajes de auxilio a través de iCloud.

El acta precisa que la menor, de 11 años, le comunicó a su madre que su padre la había agredido físicamente, que llevaba varias horas encerrada en su habitación y que no había almorzado. El episodio se desencadenó en el marco de una disputa familiar respecto a una disposición judicial sobre la permanencia de la niña con su progenitor hasta el 16 de noviembre.

Al arribar al domicilio, un hombre respondió desde la puerta indicando a los efectivos que no los autorizaba a ingresar. Minutos después, según consta en la reconstrucción del parte, la niña salió de la vivienda llorando para acercarse a su madre.

El acta registra que la niña salió a la calle sin calzado y vistiendo únicamente medias. En ese momento, solicitó ser llevada con su madre y manifestó ante los efectivos: “Llevame con vos por favor, que mi papá me pegó y me amenazó”, agregando que Icardi amenazó con ir a buscarla a la casa de Nara.

Ante las manifestaciones de dolor de la menor en la cabeza y en la rodilla izquierda, la policía solicitó una ambulancia. Una médica del Sistema de Emergencias de Tigre la examinó en el domicilio y constató que no presentaba lesiones de gravedad que requirieran un traslado de urgencia, aunque recomendó realizarle una radiografía por un traumatismo leve en la rodilla izquierda. Al respecto, Nara aclaró que la niña ya tiene una cirugía de meniscos programada para el próximo mes.

La versión de Mauro Icardi y la intervención policial

Posteriormente, los efectivos dialogaron con Mauro Icardi, quien dio su versión de los hechos. Según el parte, el futbolista explicó que la niña quería irse porque él no le había permitido asistir a una reunión de adolescentes. Asimismo, sostuvo que no le entregaría sus pertenencias al existir una medida judicial vigente que establece la permanencia de la menor bajo su cuidado hasta el 16 de noviembre. En un video difundido por el programa LAM (América TV), se escucha decir al deportista: “Hay una orden del juez que la nena está conmigo, es mi responsabilidad. Punto”.

Sin embargo, ante la pregunta directa de los agentes sobre con quién deseaba estar, la menor respondió de manera contundente: “Obvio que me quiero ir con mi mamá”.

Tras esta confirmación, la policía trasladó a Nara y a su hija al Destacamento Policial Villa La Ñata para asentar lo sucedido e invitar a la empresaria a prestar declaración formal. El acta lleva fecha del 6 de noviembre de 2026 y cuenta con las firmas de los efectivos intervinientes.