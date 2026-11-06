Es uno de los exs de la China Suárez y confesó qué era lo que más lo angustiaba de la relación Las revelaciones sobre la abrumadora exposición que una expareja de la artista debió afrontar durante su noviazgo. Agregar C5N en









El cantante habló sobre las dificultades de ser la pareja de la artista. Redes sociales

Rusherking rememoró los episodios más complejos de su intimidad al repasar la repercusión pública que acompañó su vínculo sentimental con Eugenia “la China” Suárez. Durante una entrevista en Otro Día Perdido, el ciclo que encabeza Mario Pergolini en la pantalla de Eltrece, el cantante abordó la agobiante exposición mediática que debió afrontar en pleno auge del noviazgo, manifestando el impacto emocional que provocó semejante atención sobre su cotidianeidad.

El joven oriundo de Santiago del Estero describió las dificultades de adaptarse al acoso periodístico tras haberse mudado a la capital federal desde un entorno ajeno al ámbito de las celebridades. Durante la conversación, el cantante reconoció la sorpresa que le generó quedar envuelto en rumores constantes de la farándula, exclamando: “¡Qué mier... cuando se te viene todo ese mundo encima!”.

El artista enfatizó la conmoción que le produjo el repentino salto hacia las portadas del espectáculo nacional, admitiendo que no contaba con herramientas para asimilar semejante invasión a su privacidad. Al reflexionar sobre esa etapa junto a la célebre actriz, el solista expresó: “Imagínense que yo soy de Santiago del Estero, recontra tímido. Llegué acá y me empezaron a pasar cosas y de repente, en esa relación... me pasaron cosas que no me esperaba”.

Instagram Al precisar las causas principales de su malestar, el cantante aclaró que las versiones falsas no constituían el factor de mayor peso en su angustia diaria, sino la presencia constante de la prensa en la puerta de su hogar. Al detallar el asedio de los noteros, el músico rememoró: “Yo puedo bancar, por ahí, que digan una mentira, lo que quieras. El problema era que vos salías de tu casa, yo salía en pantuflas, y tenía al reportero, al pelado con la cámara acá y el otro acá con el micrófono, y me quería morir”.

Para concluir, el invitado cuestionó el abordaje capcioso que empleaban los cronistas del rubro al buscar declaraciones en la vía pública sin considerar su incomodidad personal. Respecto a las estrategias de los movileros de televisión, el solista remató de manera tajante: “Los que son malos te preguntan la mayor pavada del mundo para que vos respondas la mayor pavada del mundo también”.

Por qué se habían separado Rusherking y la China Suárez La separación de la China Suárez y Rusherking en abril de 2023 dejó en shock al mundo del espectáculo argentino, que seguía con fanatismo un noviazgo que parecía salido de un cuento de hadas moderno. Lo que comenzó como un romance intenso y lleno de viajes, videoclips compartidos y hasta un costoso auto descapotable como regalo de cumpleaños, terminó de manera abrupta tras casi un año de relación. Redes sociales El punto de quiebre absoluto ocurrió el 24 de marzo de 2023, durante los ensayos para el show consagratorio de Rusherking en el Movistar Arena. Según trascendió en los medios de espectáculos locales, una fuerte escena de celos cruzados en camarines derivó en un escándalo que terminó con la actriz abandonando el estadio a pocas horas del concierto. Más allá del escándalo puntual, la relación ya venía tambaleando debido a las diferentes etapas de vida y prioridades de cada uno. Con 31 años y tres hijos, la China Suárez buscaba un proyecto familiar más consolidado, mientras que Rusherking, de apenas 22 años, se encontraba en pleno ascenso de su carrera musical y no se sentía listo para semejante nivel de compromiso.