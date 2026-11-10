Femicidio de Micaela García: Néstor Pavón negó haber participado del crimen junto a Sebastián Wagner

El imputado era jefe del condenado a prisión perpetua por femicidio. En 2017 fue condenado a cinco años de cárcel por encubrimiento, que ya cumplió. La Corte Suprema ordenó volver a juzgarlo por la coautoría del asesinato y el abuso sexual.

Néstor Pavón tiene 45 años y en 2017 fue condenado a cinco años de prisión por "encubrimiento" de la violación y el femicidio de Micaela García , de 21 años, a manos de Sebastián Wagner . La Corte Suprema de Justicia revocó un fallo del Superior Tribunal de Entre Ríos en 2024 y ordenó que se lo vuelva a juzgar ya no por encubrimiento, sino por coautoría de los crímenes.

Pavón declaró este martes ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay y los jueces Santiago Brugo , Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás Gazali lo escucharon durante cuatro horas durante las cuales se declaró inocente, cuestionó la acusación en su contra que realizó Wagner en este nuevo juicio en calidad de testigo y reconstruyó la noche previa a la desaparición de la joven militante.

" Yo no la maté. Lo dije hace 9 años. Es la tercera vez que lo estoy diciendo ", declaró hace 10 días el condenado a prisión perpetua por el femicidio y acusó: "Yo sé que fue él, me gustaría mirarlo en la cara y tenerlo de frente". Según su relato, secuestraron juntos a Micaela, pero él se alejó a consumir cocaína mientras Pavón la violaba.

Wagner testificó ante el tribunal: "Me di cuenta de lo que estaba pasando. Fui al auto a tomar un saque. Cuando volví la estaba asfixiando. No la pude salvar ".

Pavón negó esa versión y se declaró inocente de los dos crímenes. " Tuve que venir a un juicio sabiendo que soy inocente. Estar acá, que me estén señalando. Que mi familia esté mortificada. Desde chico lo único que me han enseñado es respetar a las personas, a trabajar", afirmó el hombre ante los jueces.

De acuerdo a su reconstrucción de la noche del crimen, Pavón declaró que Wagner pasó a buscarlo en auto para ir a cenar a al comedor La Terraza, en Gualeguay, con un conocido y afirmó que su hijo se quedó durmiendo en el vehículo. El vínculo que los unía era de patrón y empleado, Pavón tenía un lavadero de camiones en la ciudad entrerriana mencionada.

A diferencia de la versión de Wagner, Pavón terminó la noche en su casa luego de que su empleado volviera dejarlo en su domicilio tras la cena, momento en el que le entregó las llaves del lavadero para que el femicida pasara allí la noche y empezara a trabajar temprano al día siguiente.

Micaela García.

Pavón aseguró que, a la mañana siguiente, un cliente lo llamó para avisarle que el lavadero estaba cerrado y que nadie atendía. Cuando logró comunicarse con Wagner, el hombre se excusó con que se había despertado "descompuesto" tras salir "con unos lacras" y "tomar giladas". "Le dije que no me importaba, que me había fallado y dejado mal con los clientes", concluyó.

Al día siguiente, según el relato de Pavón, Wagner le dijo que quería viajar a Buenos Aires para "alejarse de los problemas" que tenía con su pareja y visitar a su mamá. El dueño del lavadero le pidió al camionero Eduardo Gorosito que le hiciera el favor de alcanzarlo.

El auto que une a Néstor Pavón y Sebastián Wagner

Pavón salió de garante para que Wagner pudiera comprar en cuotas el Renault 18 Break, el vehículo que el equipo de investigación buscaba como aquel en el que había sido secuestrada Micaela. Cuando el femicida partió para Buenos Aires, le dejó el auto en el lavadero a su patrón para que pudiera venderlo y pagar las cuotas que restaban.

El auto en el que fue secuestrada Micaela García.

Cuando la Policía llegó al lavadero en el marco de la investigación por el femicidio le advirtieron que se estaba metiendo en un "quilombo" por tenerlo ahí. "Llamá a los peritos, que lo revisen, que se lo lleven", recordó Pavón que le dijo a los efectivos, remarcó que cooperó con toda la investigación y reconoció que omitió la huida de Wagner a Buenos Aires porque sentía "miedo".

"Me sentí presionado porque todos me decían que era un asesino, que me iba a morir en la cárcel, que nunca más iba a ver el sol", enumeró el imputado.

Por qué Néstor Pavón está siendo juzgado nuevamente por el femicidio de Micaela García

La Fiscalía y la querella del primer juicio apelaron ante la Cámara de Casación de Paraná la sentencia por encubrimiento a Pavón dictada por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay. Casación anuló el fallo y ordenó someterlo a un nuevo juicio oral ya que existían elementos para evaluar su posible participación en la violación y el femicidio de Micaela.

Ante esto, la defensa de Pavón interpuso un recurso que fue aceptado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en 2020. Entonces, la Fiscalía y la querella recurrieron en queja a la Corte Suprema de Justicia. Los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti resolvieron en 2024 revocar ese último fallo por considerar que se había vulnerado el derecho de la víctima y de los acusadores del proceso. Por ende, quedaba firme el fallo de Casación.

Micaela García.

"La decisión impugnada fue dictada el 31 de julio de 2020, cuando ya había entrado en vigencia la ley 27.499 que lleva el nombre de la víctima del hecho que ha sido objeto de este proceso: ‘Ley Micaela de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado’", lamentó la Corte en el fallo emitido y agregó que, a pesar de la vigencia de esa norma, "fue desatendida en la sentencia que aquí se recurre".

El caso de Micaela García que le dio el nombre a la Ley Micaela

Micaela García tenía 21 años, vivía en Gualeguay, era feminista y militante en el Movimiento Evita. En redes sociales respaldaba al movimiento Ni Una Menos y difundía el reclamo contra los femicidios. Su desaparición fue denunciada el 1° de abril de 2017 y la encontraron una semana después en un descampado a 8 kilómetros de su ciudad de residencia asesinada y abusada.

La última pareja de Wagner, Nora González, señaló a su novio ante la Policía como sospechoso luego de que el empleado de Pavón huyera a Buenos Aires. No solo por el viaje repentino, sino por las heridas que tenía en la piel y por sus antecedentes. En julio de 2016 Wagner había salido en libertad condicional tras cumplir con dos tercios de su condena por haber violado a dos mujeres en 2010.

Sebastián Wagner, el femicida de Micaela García.

Wagner había abusado sexualmente de una estudiante luego de golpearla y robarle en su casa y cuatro meses después de ese hecho había violado a otra chica, a quien obligó a subir a su auto y luego la llevó a la fuerza a un parque donde la violó. Por estos crímenes lo habían condenado a nueve años de prisión en un juicio abreviado.

El violador fue detenido el 7 de abril de 2017 por el femicidio y el abuso de Micaela, un día antes de que la Policía hallara su cuerpo.