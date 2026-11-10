10 de noviembre de 2026 Inicio
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Tras la salvaje golpiza a un policía, el cantante de Ke Personajes recuperó su libertad

La Justicia de Entre Ríos excarceló a Emanuel Noir luego de pasar el fin de semana detenido por atacar a un agente en un casino. El artista había pedido perdón de forma pública y asumió la responsabilidad por sus actos.

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Emanuel Noir

Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, pidió disculpas públicamente.

La Justicia de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, liberó este martes a Emanuel Noir, líder de la banda Ke Personajes, quien permanecía detenido desde el sábado por golpear y lesionar a un policía que le impidió ingresar a un casino cerrado.

Marigerson Barbosa Carneiro junto a su hijo Rony, delantero del Santos. 
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El ataque ocurrió a las 5.45 de la madrugada, cuando el artista agredió al agente de seguridad de 40 años. Los golpes le provocaron graves lesiones en el rostro, presuntamente causadas por los anillos de metal que el agresor llevaba en sus manos.

Un amigo del músico, identificado como Nicolás Gómez, de 29 años, también participó del altercado. Los efectivos policiales utilizaron la fuerza mínima para reducir a ambos hombres ante la actitud violenta del cantante contra los uniformados.

El fiscal auxiliar Juan Pablo Gile intervino en la causa e imputó al intérprete por los delitos de lesiones y resistencia a la autoridad. Luego de más de 72 horas en la alcaidía de la Comisaría Primera, el acusado recuperó la libertad.

Emanuel Noir se disculpó públicamente tras la brutal paliza al policía

Mientras estaba detenido, en las redes sociales del vocalista se difundió un comunicado en el que se refirió al violento episodio. "Hoy quiero pedir perdón. Cometí un error y nada de lo que pueda decir justifica lo que pasó", expresó el músico.

El acusado se dirigió de manera directa a la víctima del ataque. "Quiero pedir disculpas, en primer lugar, a Jonathan Benítez, el efectivo al que agredí sin ninguna justificación, y a su familia", señaló. Además, agregó: "Espero que, cuando todo esto haya pasado, pueda tener la oportunidad de hacerlo personalmente y en privado".

Noir extendió su mensaje de arrepentimiento hacia su propia familia, a los vecinos de la ciudad y a sus fanáticos por la exposición negativa. "No busco excusas, explicaciones ni justificaciones. Tampoco pretendo que nadie deje de sentirse decepcionado o dolido", manifestó.

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