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Se filtraron los desesperados mensajes de la hija de Wanda Nara que desataron el escándalo con Mauro Icardi: "Ma, por favor"

Salieron a la luz las conversaciones que la menor de las Icardi habría mantenido con su madre luego de que el futbolista la retirara del colegio mientras rendía un examen. Qué le dijo y cómo reaccionó la conductora de MasterChef Celebrity.

Francesca

Francesca, la mayor de las hijas de la expareja, le habría enviado a su madre tras el episodio ocurrido en la Casa de los Sueños.

¿Lo amenazó? El conductor de Intrusos aseguró que en medio de la pelea hubo un tenso ida y vuelta entre el empresario y el delantero.
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De acuerdo con la información que reveló Marina Calabró en el ciclo Primicias Ya, el exdelantero del equipo turco habría retirado a la menor del colegio alrededor de las 10 de la mañana, cuando todavía se encontraba rindiendo un examen.

Fue entonces cuando Francesca, de 11 años, comenzó a enviarle una serie de mensajes a la conductora, en los que le manifestaba la preocupación que le generaba haber tenido que abandonar la escuela mientras estaba en una evaluación. “Ma, por favor, no terminé el examen, me van a bajar la nota de fin de año”, fue uno de los mensajes que Calabró leyó al aire.

Ante la preocupación de su hija, Wanda quiso saber quién había tomado la decisión de retirarla del establecimiento. “Papá”, respondió la menor, en referencia a Mauro Icardi.

Salieron a la luz los chats que originaron el escándalo en la casa de los sueños.

Salieron a la luz los chats que originaron el escándalo en la casa de los sueños.

Los desesperados mensajes de la hija de Wanda Nara que la conductora compartió con su abogada: "Me muero"

Por su parte, el periodista Santiago Sposatto aportó detalles sobre la cronología del escándalo y precisó que los mensajes comenzaron a llegar alrededor de las 10:22, del pasado viernes.

Ante la gravedad de la situación, Wanda Nara decidió reenviar las conversaciones que mantenía con su hija Francesca a un grupo de WhatsApp que compartía con su abogada, Ana Rosenfeld, y la licenciada Fernanda Mattera.

En las capturas que mostraron en el programa, se observa cómo la conductora alertaba sobre lo que estaba ocurriendo con la menor. “Me está diciendo que la está maltratando el papá”, escribió Wanda y, minutos después, agregó: “Me pide por favor volver al colegio”.

La preocupación de la empresaria fue en aumento a medida que recibía nuevos mensajes de su hija. “Está muy mal, me dice ‘mamá, por favor’”, expresó en el grupo.

Además, Wanda compartió una serie de mensajes reenviados, que reflejaban la angustia de Francesca de 11 años: “No quiero ir”, “Lo podés escribir vos” y “Porque no me deja”, fueron algunas de las frases que quedaron registradas en la conversación.

Francesa y Mauro Icardi.

Francesa y Mauro Icardi.

En ese sentido, los panelistas remarcaron la insistencia e hicieron referencia a otros textos atribuidos a la menor, quien manifestaba mucho miedo y quería regresar con su mamá. Uno de los mensajes que más repercusión generó fue el supuesto pedido de asistencia médica: “Llamá a un médico ya, que me muero”.

Cuál es la situación judicial de Mauro Icardi

Mientras avanza la investigación se mantiene en pie una medida cautelar que le prohíbe al exjugador del Galatasaray acercarse y mantener contacto con su hija durante 45 días. La eximición de prisión no modifica esa restricción, sino que determina que no determina que no deberá cumplir una eventual condena en la cárcel.

El juez Díaz consideró que, al ser la pena por "lesiones leves agravadas" de entre seis meses y dos años, la sanción podría ser de ejecución condicional. Según consta en el documento judicial, el abogado Francisco Oneto solicitó a las 8:15 que se concediera al futbolista la eximición de prisión, en los términos del artículo 185 del Código Procesal Penal bonaerense.

Aún así, Icardi deberá comparecer ante la juzgado en los próximos cinco días para formalizar el beneficio ya que, de caso contrario, la eximición podrá ser revocada.

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